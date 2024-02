“Službenici OB Podgorica su do jučerašnjeg dana, u komunikaciji sa državnim tužiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, a na osnovu preduzetih aktivnosti i konsultacija, dobili instrukciju da nema elemenata za postupanje pripadnika policije"

Podgorička policija tražila je od Uprave za katastar informaciju o tome kako su u katastar nepokretnosti upisani vlasnici stanova u Lameli C, stambenoj zgradi u naselju Zabjelo, s obzirom na to da se radi o nelegalnom sagrađenom objektu.

To su juče “Vijestima” rekli iz Uprave policije (UP), u odgovoru na, pored ostalog, pitanja o navodima da su policiji podnijete prijave zbog radova koje u toj zgradi izvode vlasnici - proteklih dana, ali i nakon što je u utorak povrijeđen pečat građevinske inspekcije.

Urbanističko-građevinska inspekcija Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, na čijem je čelu Janko Odović, u utorak je zapečatila gradilište investitora “PS Gradnja”, Lamela C, u naselju Zabjelo u Podgorici. Gradilište je zapečaćeno, zbog toga što, uprkos ranijim rješenjima o zabrani gradnje, te rješenjima o rušenju, vlasnici stanova izvode radove kako bi, po sopstvenom priznanju, završili stanove i uselili, prenose Vijesti.

U toku dana, međutim, traka sa ulaza u zgradu, koja je trebalo da onemogući pristup nekretnini, skinuta je, a ostavljen je i poster sa likom Odovića, uz poruku “rušiš dječje snove”.

"Vijesti" su UP uputila pitanja u vezi sa povredom pečata, te u vezi i sa navodima da je Odjeljenju bezbjednosti (OB) Podgorica podnijeta prijava i zbog radova koji se izvode u zgradi.

“Službenici OB Podgorica su do jučerašnjeg dana, u komunikaciji sa državnim tužiocem Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, a na osnovu preduzetih aktivnosti i konsultacija, dobili instrukciju da nema elemenata za postupanje pripadnika policije, budući da investitor ne izvodi radove. Rješenjem Osnovnog suda je obustavljeno dalje rušenje objekta Lamela C, a s obzirom na to da se radi o nelegalno sagrađenom objektu, dalje izvođenje radova od strane investitora je zabranjeno”, naveli su u odgovoru iz UP, na čijem je čelu Zoran Brđanin.

Iz UP su pojasnili da “pojedinačne radove na objektu izvode kupci stanova - adaptacija i gradnja kupljenih pojedinačnih jedinica, a koje su vlasnici upisali u katastar nepokretnosti”, te da je za provjeru i izdavanje prekršajnih naloga zbog neprijavljivanja adaptacije vlasničkog objekta, nadležna urbanističko-građevinska inspekcija.

“Podgorička policija je do sada postupila po svim prijavama i u svim događajima pružala asistenciju državnim organima po zahtjevu. Službenici OB Podgorica su, osim toga, inicirali prema Upravi za katastar i državnu imovinu, zahtjev za dostavljanje informacija o načinu na koji su vlasnici stanova upisani u katastar nepokretnosti, s obzirom na to da se radi o nelegalnom sagrađenom objektu”, rekli su juče “Vijestima”.

U policiji su, dodaju, obaviješteni da urbanističko-građevinska inspekcija preduzima aktivnosti na donošenju rješenja kojim se zabranjuje izvođenje bilo koje vrste radova vlasnicima stambenih jedinica.

“Uzimajući u obzir sve navedeno i da se radnjama navedenih lica ne stiču elementi bića krivičnog djela, niti elementi prekršaja iz nadležnosti policije, obavještavamo vas da do donošenja rješenja od strane nadležnog organa, policija nema nadležnost u ovom slučaju”, rekli su redakciji.

U odnosu na povredu pečata na spornom objektu, kako su kazali, u cilju utvrđivanja svih okolnosti i činjenica, u toku je postupanje policije u saradnji sa nadležnim tužilaštvom, pišu Vijesti.

Po tužbi više vlasnika stanova u spornoj zgradi, Osnovni sud u Podgorici krajem januara donio je privremenu mjeru kojom se državi - resoru koji vodi Odović, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Zaštiti prostora, privremeno zabranjuje rušenje i bilo kakva promjena na Lameli C.

Nakon toga, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine tražilo je da se slična mjera donese u odnosu na vlasnike stanova, da se utvrdi stanje i da se u Lameli C zabrani gradnja.

“Imajući u vidu da vlasnici stanova rade intenzivno na adaptaciji/rekonstrukciji stambenih jedinica, a da urbanističko-građevinska inspekcija trenutno uopšte ne može da pristupi predmetnom objektu zbog toga što vlasnici posebnih djelova zaključavaju ulazna vrata, neophodno je što prije preduzeti mjere i radnje prema Osnovnom sudu, koje će rezultirati donošenjem privremene mjere zabrane građenja na objektu od strane vlasnika stambenih jedinica, do donošenja konačne odluke od strane suda”, piše, pored ostalog, u dopisu koji je u vezi sa tim zaštitniku imovinsko pravnih interesa 1. februara dostavio resor Odovića, pišu Vijesti.

Dodali su i da je to potrebno “u cilju sprečavanja daljih radova”, ali i “u konačnom useljavanja predmetnih stambenih jedinica od strane vlasnika, što bi izazvalo velike komplikacije i troškove prilikom daljeg sprovođenja rješenja o rušenju”.

Donošenjem privremene mjere zabrane građenja u odnosu na vlasnike stanova, kako su naveli, policija će biti u mogućnosti da građevinskim inspektorima omogući pristup posebnim djelovima objekta na kojima se izvode radovi, kao i da sprečava samo izvođenje radova.