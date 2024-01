Najavio ga je singl „Summe It All“, a od sada je na svim streaming servisima dostupan album „The Children of King Ernest the Shameless“ koji ima zanimljivu konceptualnu priču iza koje stoje 17-godišnja kantautorka, muzičarka i multiinstrumentalistica Wilhelmina Agnes.

Izvor: MONDO

Njena vječna ljubav prema muzičkom teatru, ali i uopšteno teatru, filmu i filmskoj muzici, inspiracija su za nastanak zanimljivih konceptualnih muzičkihdjela, poput novog albuma koji prati priču osmoro braće i sestara. Svaki od njih bori se s vlastitim „demonima“, odnosno teškoćama s kojima se nose bolje ili lošije.

Pjesme su nastajale godinu dana, a snimila ih je na hrvatskom i engleskom jeziku, čak jednu i kombinirano na oba jezika.

Osam pjesama na albumu posvećeno je individualno svakom od likova, a deveta pjesma je savršeni spoj svih priča i pozadina svih likova uključenih u ovaj, nazovimo ga, glazbeni teatar. Upravo ova pjesma, „Summe It All“, prvi je singl kojim je najavila album i za koji je snimljen videospot u režiji Wilhelmine i Hrvoja Baudoina.

Muziku i tekst svih pjesama na albumu potpisuje Wilhelmina Agnes, dok je aranžmane radila u suradnji sa školskim kolegama i prijateljima, Grgom Nježićem i Leonardom Maslaćem, a koji su i svirali na albumu. Sve redom 17-godišnjaci pohađaju Glazbeno učilište Elly Bašić.

Osim njih na albumu su svirali klarinetist Juraj Panić i bubnjar Kristian Orešić, dok je Wilhelmina svirala klavir (na pjesmi „Summe It All“), violinu i akustičnu gitaru.

„Moja je najveća želja da u tim likovima slušatelji pronađu nekog sebi bliskog ili nekoga za koga su čuli. Da ih navedem na promišljanje o stvarima poput depresije, nesigurnosti, psihopatskih poremećaja te toksičnih i manipulativnih veza. No naravno, toplo se nadam da nitko u njima ne pronađe baš sebe“, rekla je Wilhelmina koja je album snimala kod Tonija Tkaleca u Penthouse Music Studiju u Zagrebu.

Da je u pitanju album koji je totalno drugačiji od drugih na sceni potvrdile su i prve recenzije prije samog izlaska koje Wilhelminu svrstavaju među najzanimljivija nova imena na muzičkoj sceni.