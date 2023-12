Turistička organizacija je zvanično izrazila “žaljenje zbog neprimjerenog repertoara muzičara Stefana Đukanovića” i ogradila se od tog segmenta program

Pjevanje pjesama Baje Malog Knindže u sklopu zvaničnog Novogodišnjeg programa na gradskoj rivi Pine u Tivtu i to na Božić po gregorijanskom kalendaru 25. decembra, o čemu su prekjuče brujali mediji i društvene mreže, juče se “slomilo o glavu” lokalnoj vlasti, jer je jedan od njenih konstituenata - Bokeški forum najavio da neće učestvovati u radu lokalnog parlamenta dok se ne utvrdi lična odgovornost onoga ko je omogućio da se desi nešto tako neprimjereno, pišu Vijesti.

Jedina odbornica BF Sandra Sindik juče je neposredno prije početka redovne sjednice Skupštine opštine, na kojoj je pored ostalog trebalo da se usvaja budžet Opštine za 2024, program uređenja prostora, ali i programi i planovi rada lokalnih preduzeća i ustanova za narednu godinu, najavila da BF neće učestvovati u njenom radu.

Time je svoje političke partnere iz lokalne koalicione vlasti predvođene listom Narod pobjeđuje ostavila bez natpolovične većine.

To je odmah iskoristila tivatska opozicija (DPS, SDP, LP, SD i HGI) čiji su odbornici nakon petominutne pauze odlučili da i oni napuste skupštinsku salu i time su preostale odbornike vladajuće koalicije ostavili bez kvoruma. Predsjednik SO Miljan Marković (Nova) kazao je da će na međustranačkom sastanku pokušati da se dogovori da se ona održi u naredna tri dana jer je zakonska obaveza da budžet za narednu bude donesen do kraja tekuće godine.

U ponedjeljak veče na Pinima je u sklopu Novogodišnjeg programa, čiji su zvanični organizatori Turistička organizacija i Opština, nastupio folker Stefan Đukanović koji je, pored ostalog, otpjevao i nekoliko pjesama Baje Malog Knindže. Tako nešto izazvalo je konsternaciju na društvenim mrežama i brojna politička reagovanja jer se pjevanje pjesama autora koji se povezuje sa srpskim snagama koje su devedestih ratovale protiv zvanične vlasti Hrvatske i to još na na katolički Božić gdje živi najveći broj pripadnika hrvatske manjine u Crnoj Gori.

Turistička organizacija je zvanično izrazila “žaljenje zbog neprimjerenog repertoara muzičara Stefana Đukanovića” i ogradila se od tog segmenta programa, tvrdeći da je “Đukanović angažovan direktno od strane zakupaca prazničnih kućica na Pinima, a u dogovoru sa TO Tivat” te da ona nije imala uvid niti uticaj u repertoar koji će on pjevati.

“U potpunosti se slažem sa ocjenama javnosti da je repertoar neprimjeren, posebno imajući uvidu da je nastup održan za vrijeme katoličkog Božića….. Molim sve za razumijevanje. Zla namjera nije postojala”, saopštila je direktorica TO Nina Lakičević (PES).

Međutim, odbornica BF-a Sandra Sindik je juče, prije formalnog početka sjednice SO, ocijenila da su se “stvari na Pinama otele kontroli” i tražila ime naručioca izvođača koji je nastupio te večeri.

“Desilo se da imamo pjevača kojeg je neko doveo, ne znamo kako, ne znamo ko, i to baš na katolički Božić. Kao dio ove vlasti nijesmo mogli ni predložiti izvođača, a kamoli program, svjedoci ste da je svaka naša sugestija arogantno odbijena. Tako da, dok ne dobijemo ime “veselog čestitara” koji je procijenio da je baš super 25. decembra da na Pinama zavijaju vukovi, BF neće biti dio ove priče, ni danas ni nikad više. Ili ćemo se naučiti kako treba, ili ćemo živjeti u izmaglici i čitati besmislena saopštenja, kojeg bolje da nije ni bilo jer smo vidjeli besmisao rada, organizator ne zna ni ko mu pjeva ni što mu pjeva, bez odgovornosti, bez imena. Na kraju godine, u vrijeme kad se treba izglasati plan rada i budžet za narednu godinu, mi smo se odlučili za nekakve zdrave promjene. Za promjenu hoćemo ime, ličnu odgovornost”, kazala je Sindik, kako javljaju Vijesti.

Iz HGI su naveli da “bez obzira na to što je direktorica TOT-a u medijskim izjavama navela da nije bilo zle namjere, ne možemo i ne smijemo se zadovoljiti isprikama i pomirljivim tonom, već zahtjevamo odgovornost -o sobnu, moralnu i profesionalnu svih koji su uključeni u održavanje spomenutih manifestacija, pri čemu su naveli da time misle na “čelnika grada i Skupštine TOT-a i izvršnog odbora koji su, imajući na umu svoje iskustvo u organizaciji ovakvih programa, morali mudrije poslovati i znati s kim se upuštaju u ovakve aranžmane, te uz njihovu odgovornost inzistiramo i na raskidima ugovora sa zakupcima koji su uključeni u ovu “zajedničku” priču prepoznatljivog rukopisa sličnih događaja i od ranije.”

Komnenović: Dužni smo građanima da donesemo budžet

Predsjednik Opštine Željko Komnenović je kazao da se” istorija ponavlja prvi put kao tragedija, a drugi kao farsa i komedija”.

“Ovo su neke zaista neočekivane okolnosti ali biće, nadam se, dovoljno razuma kod svih političkih aktera i prije svega, odgovornosti prema građanima Tivta da svi shvate da je budžet iznad svega, pa i iznad ovih nepredviđenih okolnosti. Mi smo veoma odgovorno pristupili izradi ovog budžeta, čak smo i ponavljali neke javne rasprave da izađemo u susret što većem broju građana, a u taj budžet inkorporirane su i želje i projekti ovih naših koalicionih partnera koji sada problematizuju svoje učešće na sjednici SžO na kojoj se treba donijeti budžet. Nadam se da će razum narednih dana prevladati kod svih nas”, kazao je Komnenović. On je za ono što se u ponedjeljak veče desilo na Pinima kazao da je to “zaista neprimjeren sadržaj”.

“To je i danak neiskustvu Turističke organizacije koja je poklonila povjerenje ugostiteljima što su birali muzičare. Definitivno je riječ o propustu. Od TO sam tražio analizu čitavog događaja i naravno da će se pokrenuti pitanje odgovornosti”,kazao je Komnenović, prenose Vijesti.