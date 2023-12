Hrišćanski vjernici koji praznuju Božić po Gregorijanskom kalendaru slave danas rođenje Isusa Hrista.

Rimokatolička crkva i svi hrišćani koji vrijeme računaju po gregorijanskom kalendaru danas slave Božić, najradosniji praznik kojim se obilježava rođenje Isusa Hrista. Kako uči hrišćanstvo, Isus Hrist rođen je tačno u ponoć, kada se najsjajnija zvijezda koja se kretala od istoka ka zapadu zaustavila iznad pećine kraj Vitlejema. Njegovo rođenje donijelo je svjetlost istine ljudskom rodu, čime je ispunjeno starozavetno proročanstvo o rođenju Spasitelja.

"Čovjek je pozvan da bude nosilac svjetla, topline i ljubavi. To znamo otkako smo se pojavili na zemlji, ali do koje granice može da ide ta svijest nošenja svijetla, topline i ljubavi ‒ za to smo saznali u osobi Isusa koji se rodio u Vitlejemu", poručio je u božićnoj poslanici beogradski nadbiskup Ladislav Nemet.

Jasle dočaravaju uslove u kojima je Hristos rođen

Vjernici u katoličkim i drugim crkvama zapadnog obreda na Božić se klanjaju jaslama, u kojima je simbolično predstavljena scena rođenja sa Bogomladencem, Marijom i Josifom. Običaj da se u crkve postave jasle potiče iz 13. veka. Božićno vrijeme je od prvih početaka ovog praznika vezano za svijetlo, tačnije za izvor svih svjetlosti, Sunce i posebno Boga.

"U ovom današnjem trenutku, kada se čini da je tama jača nego svijetlo, pogledajmo na malog Isusa pa ćemo shvatiti: pravi izvor svijetla, Bog i novorođeni Bogočovek, uvijek će imati poslednju riječ, i to ne reč nasilja i zla, nego života!", poručio je u božićnoj polanici beogradski nadbiskup.

Kada je riječ o čestitanju katoličkog Božića pravilno bi bilo "Srećan Božić!". I ne zaboravite na "Mir Božji!"

