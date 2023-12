Naredne godine intenziviranje radova na izgradnji Ski-centra “Žarski”, radi se na rješavanju problema na putu

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Opština Mojkovac očekuje da će se naredne godine intenzivirati radovi na infrastrukturi za Ski-centar “Žarski”. Da će tako biti, kaže Ivan Ašanin potpredsjednik Opštine Mojkovac zadužen za investicije i razvoj, dobili su uvjeravanja i sa državnog nivoa, pišu Vijesti.

On, u razgovoru za “Vijesti”, objašnjava da su u minulom periodu, zajedno sa Upravom za kapitalne projekte, na Bjelasici pokrenuli projekte koji su dugo bili u zastoju iz različitih razloga.

“To nije bilo lako. Za neke od tih projekata koji su bili u zastoju raspisani su ili se uskoro očekuje raspisivanje novih tenderi, a za sve to je bilo potrebno rada i vremena. Radi se o puta Vragodo-Žarski, baznoj stanici Žarski, elektro vodovima sa trafo-stanicama na budućem ski-centru, kao i putu koji će povezivati mojkovačko i bjelopoljsko skijalište “Cmiljača”. Takođe, riječ je i dalekovodu Ravna Rijeka-Cmiljača, odakle se napaja i Žarski”, objašnjava Ašanin.

On je apelovao na Vladu i resornog ministra Vladimira Martinovića “da podrže amadman za postavljanje postojeće žičare na Ski-centru “Žarski”, za šta je već budžetom bilo predviđeno milIon eura”. Ašanin kaže da “iz više razloga nije moguće početi sa postavljanjem tog dijela infrastrukture, koji treba da spaja skijališta “Žarski” i Cmiljača”. Tvrdi da je “ lokalna uprava pribavila svu potrebnu dokumentaciju, a završen je projektni zadatak, koji čeka potpis kod ministra”.

Potpredsjednik Opštine podsjeća da je predlogom budžeta za 2024. godinu predviđen nastavak radova na putu prema budućem mojkovačkom ski-centri, u dužini od 3, 5 kilometara. Trenutno je, objašnjava Ašanin, na reviziji glavni projekat, a u većem dijelu eksproprijacija je završena, prenosi portal Vijesti.

“Kad je riječ o eksproprijaciji ukazujem na sporost katastra i Ministarstva finansija, koji u tom dijelu moraju biti ažurniji u isplatama. Posebno nema čekanja kada su rješenja pravosnažna, a Opština je izdvojila sredstva za isplatu, koja su po zakonu stoje na posebnom računu. Neshvatljivo je da zbog administracije, to jest, formalnih stvari stoje bitni projekti. Takođe, neshvatljivo je da katastar nije u stanju dvije godine da riješi par predmeta na lokaciju budućeg ski-centra “Žarski”, kako bi bile nastavljene neke faze radova”, kaže Ašanin.

On tvrdi da je zajedno sa Upravom za saobraćaj nađeno rješenja za problem izlivanja Bjelojevićke rijeke. Problemi na tom dijelu puta bili su naročito izraženi prilikom nevremena, početkom decembra, kada je došlo do odrona dijela brda. Ašanin kaže da je “razumljivo za svaki novi put da ima takvih i sličnih problema, do stabilizacije kosina”. Rješavanje tog problema, objašnjava on, bilo je i predmet razgovora sa ministrom saobraćaja i pomorstva Filipom Radulovićem.

Ašanin kaže da je i dalje buduće skijalište od početka, pa i dalje, “na vrhu liste prioritenih projekata lokalne vlasti”. Takođe i spajanje tog sa bjelopoljskim ski-centrom, čime će se dobiti 25 kilometara staza, jedinstvenih po mnogo čemu, sa potencijalima širenja. Mojkovačka lokalna uprava je u predlogu na nacrt Prostornog plana Crne Gore, uvrstila i mogućnost izgradnje gondole, koja bi ski-staze sa mojkovačke i bjelopoljske strane Bjelasice, spajala sa Ski-centrom Kolašin 1600.

Ašanin kaže da je Opština u proteklom periodu ostvarila odličnu saradnju sa upravama za kapitalne projekte i za saobraćaj. To je, tvrdi, rezultiralo početkom rješavanja nekih dugogodišnjih infrastrukturnih problema. On podsjeća da je doskorašnji premijer Dritan Abazović otvorio radove na izgradnji saobraćajne galerije, duge 300 metara u Dobrilovini, na lokaciji Sokolovina. Ministar Radulović je, kaže Ašanin, nedavno u Mojkovcu kazao da će se započeti projekti razvijati punim intenzitetom, pišu Vijesti.

“Najavljeno nam je da će za sanaciju odrona u Dobrilovinama, gdje se godinama nije moglo normalno saobraćati, ove godine biti izdvojeno dva miliona eura. Ukupan projekat je vrijedan 10 miliona. Taj putni pravac prevazilazi čak i kategoriju regionalnog puta, mnogo je bitan za Mojkovac, Žabljak, Pljevlja… Ostaje još da Uprava za saobraćaj stavi tačku na ugovorene radove na mostu na Tari. Apelujemo da, ako izvođač neće da otpočinje radove na mostu, pod hitno bude raskinut ugovor i raspiše se novi tender, kako ne bi gubili vrijeme i kako bi startovali naredne građevinske sezone”, poručuje potpredsjednik opštine Mojkovac.

On podsjeća i da je u minulom periodu započeta sanacija i konzerviranje gradske deponije na samoj obali Tare. Na rješavanje tog problema čekalo se decenijama. Ukupni radovi su vrijedni četiri milona eura, a aktuelna Vlada je, podsjeća Ašanin, opredijelila milion eura, kako bi taj posao bio i okončan, prenose Vijesti.