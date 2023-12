Oni su ulje dobili po nalogu koji je početkom decembra izdao ministar zdravlja dr Vojislav Šimun.

Izvor: Printscreen/You Tube

Problem grijanja u ovoj zdravstvenoj ustanovi je dugogodišnje prirode, na njega su ukazivali kako zaposleni, tako i pojedini pacijenti, prenosi RTHN.

Direkotr KBC Kotor Davor Kumburović potvrdio je da je lož ulje dopremljeno bolnici i da je problem za ovu sezonu rješen.

“Rad medicinskog osoblja, kao i boravak pacijenata umnogome je olakšan. Obezbjeđena je adekvatna količina goriva, neophodna za grijanje. Siguran sam da u zimskom periodu koji slijedi i niskim temperaturama moći ćemo da odgovorimo na adekvatan način”, navodi on.

Kumburović kaže da su se u rješavanje ovog višegodišnjeg problema uključila nadležna ministrastva.

“Kao i uvijek tu su Ministarstvo finansija, Ministarstvo zdravlja zajedno sa Fondom i menadžmentom KBC Kotor. Ne mogu da preciziram koliko je tačno novca određeno, ali mogu da potvrdim da je dovoljno za normalno funkcionisanje bolnice u smilu grijanja”, istakao je Kumburović.

Načelnik Odeljenja hirurgije, dr Goran Komatina kazao je da riješen jedan od brojnih problema.

“Ovo je stara bolnica, koja ima puno objekata, nije rentabilna. Vidjećemo šta će se napraviti sledeće godine. Za hirurgiju je urgentan kadar, ljekari i sestre. To je 10 do 15 ljudi koji bi pokrili kompletan posao i da od maja i juna budemo operativniji. Ovako se ljudi iscrpljuju. Na hirurgiji su dva ljekara, ja i dr Krivokapić, na ginekologiji dr Bulatović, na internom dr Elez i dva penzionera koji su nam na ispomoći. Dvije doktorice su na fizikalnoj ali one nisu operativne svakog dana. Mi radimo ono što je urgentno, pa šaljemo pacijente u Kotor. Oni su dali sve od sebe da nam pomognu ali iz KBC Kotor ne mogu da riješavaju naše probleme, kazao je dr Komatina, prenosi RTHN.

Sredstva su, kako je ranije kazao ministar Šimun, obezbjeđena iz budžeta Fonda za zdravstveno osiguranje.

Šimun je najavio i posjetu Bolnici Meljine, kao i Institutu „Dr Simo Milošević“, a plan je da u neposrednom razgovoru sa zaposlenima upozna sve probleme sa kojima se oni susreću, kako bi Ministarstvo zdravlja počelo sa rješavanjem.