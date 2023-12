Ski centar Kolašin 1450, u okviru prvog planinskog rizorta na ski stazama, Kolašin Valleys, obezbijedio je ove sezone besplatno skijanje za građane Kolašina, Andrijevice, Berana i Petnjice.

Besplatan ski-pas četiri dana nedjeljno, od ponedjeljka do četvrtka, namijenjen je punoljetnim građanima ovih opština, dok će Petnjičani to pravo koristiti i petkom. Sve što je potrebno je identifikacija uz ličnu kartu za punoljetne građane. Djeca i mladi ostvaruju to pravo u pratnji roditelja sa ličnom kartom.