Oni su odustali od štrajka nakon što su postigli dogovor sa menadžmentom kompanije o uvećanju zarada 20 odsto.

Izvor: Ministarstva saobraćaja i pomorstva

Radnici Port of Adria odustali su od štrajka nakon što su postigli dogovor sa menadžmentom kompanije o uvećanju zarada 20 odsto, saopštio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović, prenose Vijesti.

“Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je došlo do dogovora između te kompanije i zaposlenih i to na način što će zarade biti uvećane 20 odsto”, rekao je Radulović nakon razgovora sa menadžmentom kompanije Port of Adria.



On je, kako je saopšteno iz resornog Ministarstva, ocijenio da je na taj način izbjegnuta mogućnost prekida u pružanju lučkih usluga koje pruža ta kompanija, ali se i šalje poruka da se dijalogom može doći do obostranog zadovoljstva, pišu Vijesti.

Najavljeni štrajk zaposlenih u toj kompaniji bio je planiran za ponedjeljak.