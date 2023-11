Formiralo je 27 predmeta povodom prijava koje se odnose na lažne diplome.

Da je postojanje lažnih diploma jedan od najurgentnijih problema sa kojim se suočava Crna Gora, te da se pod hitno mora odraditi depolitizacija kadrova kako bi se suočili sa ovim problemom, ocijenili su nedavno sagovornici emisije "Okvir" na TVCG. U emisiji je rečeno da je procjena da u Crnoj Gori ima najmanje 20.000 lažnih ili sumnjivih diploma i odgovornost je kako poručuju na svim institucijama, ne samo na Ministarstvu prosvjete, prenosi Portal RTCG.

Iz VDT-a za Portal RTCG kažu da je u šest predmeta podnijet optužni predlog.

“Obavještavamo vas da je u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici povodom prijava koje se odnose na lažne diplome od početka 2023. godine formirano 27 predmeta. U šest predmeta podnijet je optužni predlog, četiri predmeta su na nadležnost ustupljena drugim tužilaštvima, dok je u 17 predmeta izviđaj i dalje u toku”, precizirano je u odgovorima.

Krivične prijave koje je podnosilo Ministarstvo prosvjete

Da je tužilaštvima podnijeto oko 70 prijava koje se odnose na lažne diplome, saopštila je protekle sedmice ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović na Televiziji Vijesti. Kazala je da nemaju informaciju šta je sa tim predmetima i da li su postupci u toku.

Ona je navela da su podnijeli krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužiocu u Podgorici zbog osnovane sumnje da je A.Č. u postupku priznavanja inostrane obrazovne isprave dostavio/la nevjerodostojnu obrazovnu ispravu. Taj resor je ove godine podnio krivične prijave protiv ukupno 11 osoba zbog sumnje da su falsifikovali diplome.

Lavinu je pokrenuo slučaj pomoćnice direktora Instituta za javno zdravlje Miljane Pavličić, za koju je utvrđeno da je falsifikovala diplomu, zbog čega je ta ustanova poslala na provjeru diplome svih zaposlenih, piše Portal RTCG.

Protiv Pavličić je još 2013. godine podnesena krivična prijava, nakon što je utvrđeno da je diploma Hemijskog fakulteta u Beogradu falsifikat. Kako je saopšteno Portalu RTCG iz Osnovnog suda u Podgorici, ona je prije devet godina osuđena uslovno na dvije godine zbog izvršenja krivičnog djela falsifikovanje isprave.

Iz Ministarstva prosvjete saopštili su da nikad nijesu donijeli rješenje o priznavanju inostrane obrazovne isprave na ime Miljana Pavličić. Nakon pribavljanja svih relevantnih informacija, ministarstvo je 21. avgusta 2013. godine nadležnom tužilaštvu podnijelo krivičnu prijavu protiv Pavličić.

Institut prijavio Alternativu

Direktor Instituta Igor Galić je podnio ostavku i pozvao nadležne da pokrenu postupke za provjeru diploma svih zaposlenih u toj ustanovi.

Nakon što je NVO Alternativa objavila post u kojem su naveli da je Pavličić, u nedelju u kasnim popodnevnim satima, bila u prostorijama Instituta za javno zdravlje Crne Gore i da je zajedno sa radnicima pravne službe uništavala dokumentaciju, iz te zdravstvene ustanove su se obratilii ODT u Podgorici sa molbom da sprovede sve radnje koje su u njihovoj nadležnosti, piše Portal RTCG.

"Prema informacijama Instituta Miljana Pavličić je posljednji put bila u Institutu za javno zdravlje Crne Gore dana 22. novembra 2023. godine kako bi se izvršila primopredaja svih stvari iz njene kancelarije, kao i stvari koje su bile u njenom posjedu, a pripadaju Institutu. Imenovana je tada vratila i svoju identifikacionu karticu za ulaz u našu ustanovu, što je sve konstatovano zapisnikom", navodi se u saopštenju.

Dodaju da su u petak, 24.novembra promijenili bravu u kancelariji u kojoj se nalazi pravna služba, kao i da se ključ od te kancelarije ne nalazi čak ni u portirnici Instituta kako ne bi došlo do neke zloupotrebe, prenosi portal RTCG.

"Zbog negativnih navoda u medijima kojima je Institut za javno zdravlje Crne Gore izložen u posljednje vrijeme proslijedili smo zahtjev Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici sa molbom da sprovede sve radnje koje su u njihovoj nadležnosti", navodi se u saopštenju.

Bošnjak upozorila da falsifikata diploma ima i u vrhu Vlade

Potpredsjednica PZP-a i profesorica na Univerzitetu Crne Gore Branka Bošnjak već duže vremena upozorava na to da u našem Ministarstvu prosvjete olako nostrifikuju kupljene diplome, te da se godišnje više od 5. 000 diploma podnese na nostrifikaciju što je nerealna brojka.

Ona tvrdi da ovakvih, lažnih diploma ima i u vrhu Vlade.

“Nama su naprasno diplomirali doskorašnji šoferi, zaštitari, higijeničarke, frizerke i slični, a nije rijetkost da su pojedini od njih, na predlog svojih partija koje vrše vlast, ekspresno postali rukovodioci u državnim i lokalnim preduzećima, državnim organima, iako su lideri tih partija vrlo svjesni kako su ti njihovi kadrovi došli do diploma. To je ubistvo naše države sa predumišljajem i to od onih koji su birani da vode računa o javnom interesu”, istakla je ona.

Pohvalila je potez ministarke Jakšić-Stojanović koja je učinila javnim gore pomenute informacije, ali se, smatra Bošnjak, mora tražiti odgovornost tužilaca za nečinjene.

“Jer u ovim slučajevima je institucija koja je navodno izdala diplomu potvrdila da se radi o falsifikatima, a tužilaštvo je odćutalo. Pozivam Tužilački savjet da hitno reaguje i vidi u kakvom su stanju ovi predmeti i pozove na eventualnu odgovornost postupajuće tužioce”, navela je Bošnjak.

Portal RTCG pokušao je da sazna da li će Tužilački savjet ovo pitanje pokrenuti na narednoj sjednici, ali odgovor nijesmo dobili.