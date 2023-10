Sindikata izabranih doktora Crne Gore optužio je ministra zdravlja Dragoslava Šćekića da kako kažu, ciljano urušava sistem primarne zdravstvene zaštite i ugled ljekara na svim nivoima.

Njihovo reagovanje prenosimo integralno:

Gospodine Šćekiću možda Vam ne možemo odati priznanje da ste ispravno radili, ali Vam možemo odati priznanje da ste ostali dosljedni sebi i svojim saradnicima i do kraja niste odustali od puta koji se pokazao ne samo pogrešnim već i pogubnim za zdravstveni sistem, korisnike i zaposlene u njemu.

Koristite i dalje svaki trenutak dok se nalazite na ovako bitnoj funkciji da dodatno iznesete neistine na račun bijelih mantila i opravdate svoj loš rad koji je ugrozio iste. Moramo istaći da Vas je naš sindikat izabranih doktora izgleda posebno motivisao ne dozvolivši Vaše vješte političke manipulacije za razliku od drugih sindikata koji su po privatnim linijama bili podobni ili pak kao neki bili uspavani sve dok nisu saznali da niste u projekcijama za ministra zdravlja u novoj Vladi, prenosi RTCG.

Ministre Šćekiću javno smo Vas sedam mjeseci prije Vaših pogrešnih odluka upozoravali da ne pravite greške koje ste napravili, apelovali, savjetovali dobronamjerno, a Vi danas obmanjujete javnost da su protesti bili političkog karaktera usmjereni protiv Vas.Gradjani su vise puta upoznati sa činjenicom da i Vi i premijer niste htjeli na razgovor primiti preko 240 izabranih ljekara (90% ID za odrasle u zemlji) Sa svojim saradnicima bi svakodnevno davali sve od sebe da brojnim neistinama i napadima na račun bijelih mantila obezbijedite kakvu takvu odbranu.

Svako Vaše gostovanje na Javnom servisu i ostalim medijima pretvaralo bi se u monologe i spjevove samohvale gdje ne bi bilo prostora za učesnike sa druge strane kako istinom ne bi ugrozili Vašu idilu. Na poziv predsjednika SIDCG dr Igora Ljutice da dođe do Tv debate oglušili ste se makar desetak puta jer znate kakav bi epilog emisije bio i kakva bi nakon toga bila reakcija javnosti.

Razumijemo ministre da ste sa skromnim kvalifikacijama došli na čelo najboljih đaka u zemlji i da ne posjedujete adekvatno znanje za datu oblast, ali to ne znači ministre da niste trebali da pitate pametnije i iskusnije od sebe ili makar da za najbliže saradnike birate iste. Umjesto toga Ministre Šćekiću Vi ste se okružili kadrom nekih bivših vlasti i to onima najgorima među njima, koji opstaju na funkcijama pod svakom vlašću pa nam nije jasno kojoj to političkoj struji pripadamo jer ste nas upravo optužili da smo politički instruisani pravili proteste, a ne zato jer ste nam prepolovili koru hljeba?

Pitate se gdje smo bili i zašto ranije nismo protestvovali? Mnogi od nas su mlađi ljekari koji su se sada prvi put suočili sa ovakvim ugnjetavanjem i imali su dovoljno hrabrosti da to ne dopuste, a oni iskusniji su Vam poslali jasnu poruku da ste najgore od svih do sada radili svoj posao. Isto tako ministre podsjetićemo Vas gdje ste Vi bili za vrijeme prethodnih režima. Bili ste na vlasti, prenosi RTCG.

Vi ste ministre dobri i sarađujete i sa ljudima bliskim kako poziciji tako i opoziciji. Za saradnike ste izabrali ljude bivših vlasti bliskih DPS-u, SD-u...

Upravo želimo da kroz posljednji primjer upoznamo javnost kako ste direktno radili na štetu građana Crne Gore.

Radovan Nikolić koji je kao kadar mladih SD Bar primljen po ugovoru o djelu od strane Kenana Hrapovića na ugovor od 300 eura za poslove koji su bili sistematizovani u skladu sa Aktom o sistematizaciju, sprovodeći linč nad bijelim mantilima volšebno bez potrebnog radnog staža (a čime će se pozabaviti nadležni organi) biva prvo naimenovan za VD generalnog direktora, a brzinom svjetlosti prije par dana u susret formiraja nove Vlade biva postavljan na ovu funkciju, samo u cilju pljačke građana-tj. isplate „bijelog hljeba“ dojučerašnjem pripravniku, koji nije imao znanja i stručnosti , ali je slijepo izvršavao naloge odlazećeg ministra. Za ova nepočinstva i poslušnost će biti nagrađen novcem građana, a trenutno u Ministarstvu zdravlja prema izvještajima ministarstva finansija ostvaruje preko 3.000 eura na mjesečnom nivou.

Tekstovi poput ovog ne štete Sindikatu izabranih doktora koji je targetovan obraćanjem ministra i dezinformacijama koje plasira, nego ciljano urušava sistem primarne zdravstvene zaštite i ugled ljekara na svim nivoima. Dužni smo da informišemo javnost da su ad hoc imenovanjima na prethodnim sjednicama Vlade građani naknadno obmanuti i opljačkani, jer će se novcem poreskih obveznika namirivati podobni nekompetentni kadar, koji su bili „grobari“ zdravatvenog sistema.