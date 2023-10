U Crnoj Gori će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima.

Tokom dana ponegdje slaba kiša, u noćnim satima lokalno i pljusak sa grmljavinom, uglavnom u južnim i centralnim predjelima. Vjetar umjeren do jak južni, na primorju jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 3 do 15, najviša dnevna od 15 do 24 stepena.