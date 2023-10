U Crnoj Gori će danas biti mjereno do potpuno oblačno, tokom dana mjestimično kiša.

Više izgleda za padavine u istočnim predjelima, a na sjeveru u jutarnjim satima po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na jugoistoku tokom jutra pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 16, najviša dnevna od 12 do 22 stepena.