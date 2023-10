Specijalno odjeljenje Višeg suda ne može očekivati pomoć sudija iz Apelacionog i Vrhovnog suda, proizilazi iz dopisa upućenih čelnici najviše sudske instance Vesni Vučković.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Upućivanje sudija na ispomoć prethodno je tražio ministar pravde Marko Kovač, ali i predsjednik Višeg suda Boris Savić, piše RTCG.

Niko od sudija Apelacionog i Vrhovnog suda nije u mogućnosti da bude poslat na ispomoć u Specijalno odjeljenje Višeg suda. To proizilazi iz odgovora koje je čelnica Vrhovnog suda dobila od svojih kolega kojima je uputila dopis – dan nakon što je Sudski savjet naložio da se ispita i takva mogućnost pojačanja Specijalnog odjeljenja Višeg suda – odjeljenja koje je po svemu sudeći zatrpano predmetima.

"U ovom trenutku imamo šest sudija u specijalizovnom odjeljenju i imamo u prosjeku po 25 predmeta u radu. Ono što bih istakla je da u posebnom odjeljenju za organizovani kriminal u Beogradu imaju u prosjeku pet predmeta u radu, pa onda zaista možete da procijenite koliko bi to bilo potrebno sudija nama u ovom odjeljenju, na ovoliki broj predmeta u radu", kaže Vesna Kovačević iz Višeg suda u Podgorici.

A u radu je, kaže Kovačevićeva, 138 predmeta, prenosi RTCG.

"Od toga organizovanog kriminala je od 80 do 90 predmeta, a godišnje se u prosjeku završi oko 35 predmeta", kaže Kovačević.

A nije ni mali broj okrivljenih koji bi ubrzo mogli da se nađu na slobodi.

"U ovom trenutku imamo 11 lica koja bi mogla da izađu iz pritvora, to pod uslovom da se ne donese presuda do kraja godine, jer od podizanja optužnice do danas nije donijeta prvostepena presuda", objašnjava Kovačević.

Budući da je otpala mogućnost da sa svojim sudijama Apelacioni i Vrhovni pojačaju Viši sud, kako RTCG piše, sada je prema saopštenju Ministarstva pravde na potezu Sudski savjet, kojem je ministar Marko Kovač kao opciju B, navodno predložio donošenje odluke o uvećanju broja sudija Višeg suda.

To je, kako su kazali iz Višeg suda, između ostalog, bio predlog i njihovog predsjednika Borisa Savića.