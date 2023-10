"Trebjesa je maltene zaboravljena od svih, liše pojedinaca koji daju sve od sebe da je sačuvaju. Sve više je ugrožena od požara, klimatskih promjena, kao i nesavjesnih pojedinaca".

"Ukoliko bi se u avgustu desio požar većih razmjera u park šumi Trebjesa posledice bi bile katastrofalne – nestao bi biljni i životinjski svijet, kulturno nasljeđe, cjelokupna Trebjesa“, kazao je Goran Tripković iz nikšićke Službe zaštite i spasavanja na panel diskusiji na temu „Upravljanje rizicima od katastrofa".

Da se to ne bi dogodilo i da bi, kako je kazao, u slučaju većih požara Trebjesi dali šansu da preživi, urađen je Plan procjene rizika od katastrofa, koji predstavlja vrlo važan dokument i akcentuje park šumu Trebjesa i požare.

„Trebjesa je maltene zaboravljena od svih, liše pojedinaca koji daju sve od sebe da je sačuvaju. Sve više je ugrožena od požara, klimatskih promjena, kao i nesavjesnih pojedinaca. Ciljano smo se okrenuli šta se može desiti ukoliko dođe do velikog požara u park šumi Trebjesi i došli smo do podataka da bi ona i sve što u njoj postoji nestalo“, kazao je Tripković.

Prema tom scenariju, veliki požar bi zahvatio 75 odsto park šume Trebjesa, doveo do gubitka 15 života, bilo bi hospitalizovano do 450 građana, a evakuisano njih do 5000, oštećeni gotovo svi sakralni objekti, dva privredna subjekta, i šteta bi bila nešto više od 87 miliona, od čega bi se skoro 77 miliona odnosilo na ekološku štetu, prenose Vijesti.

„Da to ne bi dozvolili i da potomcima ostavimo sačuvanu Trebjesu predložili smo mjere koje moramo preduzeti da, i ako dođe do tog neželjenog efekta, damo šansu Trebjesi da preživi. Pošto je na veoma niskom nivou znanje o protivpožarnoj zaštiti smatramo da treba krenuti sa edukacijom i to od učenika osnovnih škola“, kazao je Tripković predstavljajući Plan procjene rizika od katastrofa.

Pomenuti plan, koji je uradio Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore „Defendologija“, u saradnji sa Službom zaštite i spasavanja, kao i sa izviđačkom četom „Tibor“ i Turističkom organizacijom Nikšić, obuhvata mjere zaštite od požara, ali i buduće turističke valorizacije Trebjese.

„Plan zaštite od požara podrazumijeva planiranje preventivnih i mjera biološko-tehničke zaštite, podizanje mješovitih šuma, probijanje protivpožarnih puteva, otkrivanje požara korišćenjem senzora, izgradnju i održavanje prilaznih puteva, čišćenje i njegu četinara, obezbjeđivanje izletišta, snabdijevanje vodom za gašenje požara i operativni plan gašenja“, iznio je Tripković.

Prema riječima Jelene Milić, direktorice „Defendologija“ centra, pomenuti plan je urađen u sklopu projekta "Doprinesimo boljem prepoznavanju i upravljanju rizicima od katastrofa", a za njegovo predstavljanje je određen 13. oktobar, Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa.

„Požari u parku šumi Trebjesa predstavljaju veliki izazov. Rezultati ove procjene rizika nude nam dragocjene uvide i smjernice kako možemo bolje prepoznati rizike, razviti planove za njihovo upravljanje i reagovati u hitnim situacijama. Takođe nam omogućuju stvaranje boljih politika i mjera zaštite kako bismo smanjili buduće rizike i posljedice katastrofa“, kazala je Milić.

Prema njenim riječima, učenje iz iskustava požara u parku šumi Trebjesa i primjena rezultata plana su ključni koraci u uspostavijanju održive i sigurne okoline za buduće generacije, prenose Vijesti.

„Dokazano je da je razumijevanje i suočavanje s rizicima od katastrofa od ključne važnosti za očuvanje sigurnosti i prosperiteta našeg grada. Ovaj dokument i rezultati procjene rizika predstavljaju ogroman korak naprijed u osiguranju bolje zaštite i pripreme naše Opštine Nikšić za potencijalne prirodne katastrofe. Za donošenje rješenja o formiranju radne grupe i imenovanju dodatnih članova koji su učestvovali u izradi ovog dokumenta zaslužna je Opština Nikšić koja je prepoznala važnost ovog dokumenta i rada na njemu, dok je samu izradu dokumenta predvodila Služba zaštite i spasavanja na čelu sa Boškom Roganovićem i njegovim kolegama Goranom Tripkovićem i Tijanom Rakočević“, kazala je Milić i zahvalila se svim članovima radne grupe, kao i panelistima.

Predsjednik Skupštine opštine Nikšić, Nemanja Vuković, kazao je da se Opština preko svojih službi i nadležnih sekretarijata aktivno uključila u pomenuti projekat, što samo pokazuje, kako je istakao, da lokalna uprava podržava sve ono što je „dobro, korisno i dobronamjerno i što ima za cilj suštinsko poboljšanje kvaliteta života svih građana“.

Pohvalio je rad „Defendologija“ centra i istakao da će kako pomenuta, tako i sve NVO, u lokalnoj upravi imati sigurnog partnera u zajedničkom nastojanju da doprinesu unaprjeđenju života svih građana.

„Postoji namjera da se park šuma Trebjesa dodatno turistički valorizuje izgradnjom tri sportsko-rekreativne trim staze. Projekat je vrijedan nešto više od milion eura i taj projekat smo kandidovali u budžet. Nadam se da ćemo ovoga puta imati više sreće i obezbijediti potrebna sredstva. Imamo i projekat uređenja prostora oko spomenika gdje bi bile urađene nove sportsko rekreativne zone“, kazao je Vuković.

Boro Vuković, iz Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, govorio je o statusu zaštite i prirodnoj osnovi park šume Trebjesa, Slavka Grgurević iz TO Nikšić o turističkoj valorizaciji Trebjese, dok je Tatjana Bjeletić iz Sekretarijata za kulturu, sport, mlade i socijalno staranje, predstavila obaveze i nadležnosti Opštine po pitanju hazarda, prenose Vijesti.

Projekt "Doprinesimo boljem prepoznavanju i upravljanju rizicima od katastrofa" je finansijski podržan kroz program „SMART Balkan, civilno društvo za povezan Zapadni Balkan“, koji se implementira u suradnji s Centrom za promociju civilnog društva, Centrom za istraživanje i politiku, te Institutom za demokratiju i medijaciju, uz finansijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Norveške.