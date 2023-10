U Crnoj Gori će dans biti pretežno sunčano.

Na sjeveru, tokom jutra, po kotlinama magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, na jugoistoku, u jutarnjim satima umjeren do pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 19, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni.