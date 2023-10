Zećani neće dati da im "krčme" opštinu!

Izvor: PGbiro

Najmlađa crnogorska opština Zeta tražiće tokom procesa razgraničenja sa Glavnim gradom da se što prije na nju vlasnički “prebaci” devet katastarskih opština na čijoj teritoriji je i aerodrom, a da li će Glavni grad odmah potvrditi ranije datu saglasnost na to, biće poznato nakon što tijelo koje treba da se formira 12. oktobra završi rad, pišu Vijesti.

Tog datuma bi Skupština glavnog grada trebalo da donese odluku kojom će biti izmijenjen skoro kompletan sastav Organizacionog odbora, koji treba da predloži način uređenja odnosa između Glavnog grada i Opštine Zeta.

Zeta je dobila status samostalne opštine 16. avgusta prošle godine, a Odbor još nije počeo formalan rad o zadacima koji su mu povjereni, od kojih su najvažniji teritorijalno razgraničenje i način podjele imovine.

Članom 38 Zakona o teritorijalnoj organizaciji Crne Gore predviđeno je da Organizacioni odbor čine po tri predstavnika opštine u kojoj je došlo do teritorijalne promjene i novoosnovane opštine i jedan predstavnik ministarstva, pišu Vijesti.

Iz Glavnog grada su na pitanja “Vijesti” da li u postupku razrješenja ključnih problema između te dvije opštine, Glavni grad treba nečega da se odrekne i šta je spreman da da kako bi se riješila sporna pitanja, odgovorili da će “Glavni grad nakon formiranja komisije koja će se baviti razgraničenjem sa susjednim opštinama, javnost informisati o svim detaljima i budućim koracima u vezi sa navedenom temom”.

Zamjenici gradonačelnika Luka Rakčević (URA) i Danilo Šaranović (Demokrate) nisu odgovarali na pozive i poruke “Vijesti”.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović kazao je da primarno traže početak funkcionisanja pomenutog Odbora, kako bi se nesporna teritorija u što kraćem roku vlasnički “prebacila” na Opštinu Zeta, i time riješili osnovni imovinski problemi bitni za nesmetano funkcionisanje Opštine Zeta.

“Uz to, prioritet je i fer podjela kompletne imovine Glavnog grada i gradskih preduzeća, i nakon toga tek možemo razgovarati o konačnom razgraničenju ove dvije teritorije”, rekao je Asanović, prenose Vijesti.

On je pojasnio da imaju nesporne katastarske opštine, koje su zajednički konstatovali na ranijem sastanku sa predstavnicima Grada i usaglasili da se na prvom sastanku Odbora konstatuje da se one prevedu na opštinu Zeta.

“Zeti pripadaju sve one opštine koje su definisane zakonom o teritorijalnoj organizaciji i odlukom o naseljima, imamo nesporne katastarske opštine Mataguži, Vranjina, Golubovci, Bijelo Polje, Mahala, Botun, Cijevna, Vukovci, Gostilj, a imamo KO Dajbabe koja će biti predmet razgraničenja i podjele između nas i Glavnog grada. U pregovorima sa Podgoricom, samo su Dajbabe sporne”, istakao je Asanović, prenose Vijesti.

Predsjednik opštinskog odbora Demokrata Zete, Luka Krstović, kazao je da je za njih Crkva Svetog Nikole, sa pripadajućim crkvenim kompleksom neotuđivi dio Zete, da je aerodrom “Golubovci” dokazano dio Zete, te da treba da joj pripadne i nenaseljeni predio Ćemovskog polja koji se nalazi u razdjelnom pojasu između Zete i Podgorice.

“Zeta je danas mnogo manja nego što treba da bude i što istorijski jeste. Krajnje loše i antizetske politike u prethodnim decenijama su Zetu lišile najvrednijih resursa. Zato danas treba jasno i bez ustezanja sve snage i resurse staviti u zaštitu zetske teritorije i imovine”, rekao je Krstović.

On je kazao da Demokrate posjeduju brojna dokumenta koja čine čvrst temelj za zetsku pregovaračku poziciju.

“Nećemo dozvoliti nikome da krčmi Zetu i da pristane na ustupke koji bi značili suprotnost onome što Zeta jeste i treba da bude. Nećemo nikome dozvoliti da Zeti oduzme najvrednije resurse i potencijal da ne bude bogata i razvijena opština”, istakao je Krstović.

Predsjednik kluba odbornika Nove srpske demokratije u parlamentu Glavnog grada, Mitar Šušić, kazao je “Vijestima” da je odluka o izmjeni sastava Odbora prvi materijal koji se nalazi pred odbornicima novog saziva u vezi sa razgraničenjem i uopšte Opštine Zeta.

“Sa te strane, ne mogu vam reći da li Glavni grad nečega treba da se odrekne i šta smo spremni da damo, šta uopšte Zeti treba”.

On je ponovio da je proglašenje Opštine Zeta bilo u netransparentnom procesu za potrebe izbornog inženjeringa i da, iako podržavaju samostalnost, smatraju da to nije odrađeno na dovoljno pripremljen i kvalitetan način i da će to sigurno i u budućnosti uzrokovati brojne probleme za funkcionisanje stanovništva i lokalnih službi.

Šušić je kazao da očekuju da će novi sastav Odbora biti efikasniji.

Iz odborničkog kluba Pokreta Evropa sad nisu odgovorili na pitanja “Vijesti”, u vezi sa razgraničenjem između dvije opštine.

Podgorički parlament je na sjednici 6. oktobra prošle godine usvojio odluku o obrazovanju Organizacionog odbora, u čijem sastavu su mahom bili predstavnici prethodne postavke rukovodstva Glavnog grada, na čelu sa Ivanom Vukovićem, i tadašnje gradske opštine Zeta, na čelu sa Tanjom Stajović.

U novoj postavci odbora će umjesto bivše sekretarke Sekretarijata za finansije Glavnog grada Snežane Popović biti njen nasljednik Balša Špadijer, dok će umjesto bivšeg direktora Direkcije za imovinu Mladena Ilića u odboru biti vršiteljka dužnosti te Direkcije Milica Kadović.

U ime opštine Zeta novi članovi Odbora biće predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za finansije i budžet Opštine Zeta Bojan Popović i vršilac dužnosti sekretara Sekretarijata za planiranje prostora, zaštitu životne sredine i saobraćaj Opštine Zeta Milan Stanović.

Od prošlogodišnje postavke, u Odboru su ostali samo sekretar Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Miljan Barović i sekretar Ministarstva javne uprave Dragiša Janjušević.

Govoreći o imovini koja pripada Zeti, Asanović je rekao da misle i na aerodrom “Golubovci” koji se nalazi na KO Golubovci i da sve što pripada pomenutim naseljima pripada i Opštini, pišu Vijesti.

Asanović je rekao da već ubiraju prihode od aerodroma po osnovu takse i poreza na prirez.

Crnogorska Vlada u tehničkom mandatu dala je saglasnost Opštini Zeta krajem jula na Odluku o lokalnim komunalnim taksama koja uključuje i taksu koja se odnosi na aerodrom.

Po uzoru na opštinu Tivat gdje se nalazi drugi komercijalni aerodrom u Crnoj Gori, Zeta je odlučila da uvede takse avio-prevoznicima. Tako se svaki let sa avionom težim od 16 tona, što uključuje i polijetanje i slijetanje, oporezuje sa po 15 eura, pišu Vijesti.

Asanović je rekao da im je od Uprave za vode za korištenje prirodnog dobra stigla prva uplata za izvorište Boljesestre. Jedan dio koncesije, kako je kazao, ide Zeti, a jedan dio u državnu kasu.

Odgovarajući na pitanje po kom osnovu mogu da ubiraju prihode, Asanović je objasnio da je Zakonom o teritorijalnoj organizaciji definisana teritorija Opštine Zete, a dio koji se odnosi na promjenu vlasnika kod katastra se tiče imovine koja se odnosi na državnu i opštinsku imovinu koja treba da bude u vlasništvu Opštine Zeta.

“I dalje smo u početnoj fazi naplate svih prihoda, pa preciznije informacije o pojedinačnim slučajevima možemo imati tek nakon što sistem krene da funkcioniše u većem obimu”, rekao je Asanović, prenose Vijesti.