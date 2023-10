U Crnoj Gori će južnim i centralnim predjelima malo do umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Na sjeveru promjenljivo oblačno, u popodnevnim satima ili tokom noći ponegdje je moguća slaba kiša.

Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, krajem dana i tokom noći mjestimično umjeren do pojačan sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 6 do 19, najviša dnevna od 16 do 28 stepeni.