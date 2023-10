Tivatska komunalna policija pokušala da sankcioniše čovjeka koji je ostacima ribe hranio galebove i mačke

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Dok je prekjuče na obali na Belanima u Tivtu u društvu kćerke čistio svježu ribu onako kako se to u Boki tradicionalno radi, u moru, uglednog tivatskog ljekara Predraga Štileta jedna od žiteljki tog dijela grada prijavila je Komunalnoj policiji zbog navodnog zagađivanja životne sredine i prljanja javnih površina.

Nedugo potom, dok je Štilet još u plićaku nožem strugao krljušt sa ribe, a njenim škrgama i utrobama hranio okupljene mačke na obali i galebove na površini mora, stigao je komunalni policajac.

“Pitao me je što to radim i da li sam svjestan da je zabranjeno zagađivanje mora. Zapanjen onim što sam čuo, jer mi u Boki od kad je svijeta i vijeka, ulovljenu ribu koju spremamo za ručak, nastojimo da očistimo u moru jer je to najčistiji i ekološki najprihvatljiviji mogući način zato što sve što se sa ribe skine u vidu škrga ili crijeva, odmah se daje mačkama, odnosno galebovima, upitao sam komunalnog policajca da li je svjestan što govori i ako jeste da mi kaže odakle je on. Odgovorio mi je da je iz Andrijevice, na što sam ga pitao da li oni tamo, kada ulove ribu u nekoj planinskoj rijeci, nose je u šumu da je čiste ili to rade odmah tu u rijeci iz koje je riba i ulovljena. Shvatio sam da me taj čovjek ništa ne razumije, jer mi je rekao da to ne smijem da radim jer po njemu ja hranjenjem mačaka i galebova, prljam obalu i zagađujem more”, pišu “Vijesti”.

Kako "Vijesti prenose", na pitanje po kojem propisu je zabranjeno u moru čistiti ulovljenju ribu i njenim ostacima ili hljebom hraniti mačke i galebove, te od kada se to u Boki smatra “zagađivanjem mora”, “Vijestima” nisu konkretno odgovorili iz Opštine. Iz Sekretarijata za inspekcijski i komunalni nadzor potvrdili su da je jedan od njihovih službenika intervenisao.

“Sekretarijat je primio telefonsku prijavu da su na plažu Belane (kod brijega Gverovića) kombijem došla dva lica i da su ova lica iznijela tri paketa ribe, te da na javnoj površini čiste ribu i bacaju otpad. Komunalni policajac Predrag Guberinić je izašao na lice mjesta i zatekao Štileta i njegovu kćerku da čiste ribu i otpatke bacaju na plažu. Shodno članu 9 Zakona o komunalnoj policiji, komunalni policajac je dužan da izađe po svakoj inicijativi, što je i ovom prilikom urađeno, a shodno članu 20 navedenog zakona izdato je upozorenje da se sa javne površine ukloni otpad od očišćene ribe. Zatečena lica su tako i postupila i napustila lice mjesta”, objasnili su iz Opštine.