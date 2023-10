Bespravna sječa šuma u Crnoj Gori nije problem od juče.

Izvor: MONDO

Nadležni su jutros krenuli u akciju tokom koje su kontrolisali više lokacija, kamiona, a obilazak devastiranog šumskog prostora Jelovica u Beranama za sjutra je najavio premijer Dritan Abazović s članovima Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije, piše RTCG.

Ove godine požari su zaobišli šume – bespravna sječa nažalost nije. I zbog tog dugogodišnjeg problema u akciju su jutros krenuli pripadnici inspekcije, Uprave policije, Agencije za zaštitu životne sredine, ekološki aktivisti.

"Fale određene zelene pločice sa serijskim brojem koje takođe moraju da stoje na trupcima, a ovdje na ovoj maloj gomili nema obilježavanja, ničega, sumnja se da je možda nelegalno", kazao je šumarski inspektor Dragan Marinović prilikom današnje kontrole.

Ekološki aktivista Vuk Vujisić kaže da su dvije vrste ilegalnih sječa.

"Ona koja je skroz ilegalna i koja nije pokrivena pečatima i papirima, i ona za koju je kroz papire nađen način da se čini legalnom, a koja ne priliči ekološkoj Crnoj Gori", kaže Vujisić.

Marinović naglašava da malverzacija postoji, postoji dosta predmeta gdje nijesu mogli da utvrde ko je počinio nelegalnu sječu, pa se podnose prijave protiv NN lica.

"Kaznena politka, ne mogu reći da je loša, ali svakako postoji prostor za poboljšanje", kaže Marinović.

"Kad bi oporezovali ono što je prodaja od samog vlasnika šume, pa sve do krajnjeg kupca država bi imala na godišnjem nivou i preko 18 miliona eura", tvrdi Vujisić.

Kako RTCG prenosi, kontrolisano je više kamiona, lokacija, a ova ekipa bila je prinuđena i da koristi dron kako bi se uvjerila u razmjere sječa na lokacijama do kojih automobilima nije moguće doći.

"Takođe smo zatekli i par manjih lagera, otprilike pored puta nekih pet do sedam kubika, gdje nijesmo uočili nikakve žigove na sortimentima, nijesmo mogli da utvrdimo čije je vlasništvo i to nam predstoji u budućoj kontrolu da dođemo do njih", kaže Marinović.

S druge strane oni koji prolaze ispod radara, sve i da budu procesuirani, neće sankciju ni osjetiti.

Za fizička lica kazne se kreću u rasponu od 300 do 1.200 eura.

I takve kazne, možda su na nivou stanja u ovoj oblasti, piše RTCG.

Ekološki aktivista Aleksandar Dragićević ističe da je jako zapušten sektor šumarstva i drvoprerade.

"Imamo jako veliki problem, jako malo resursa, a i svaki početak je dobar početak. Potrebno je da u periodu pred nama dobijemo više šumarskih inspektora, bolje uslove za lugare, bolja i oprema za lugare, da MUP kontroliše kamione na putnim pravcima što su i počeli da rade, i moraćemo da edukujemo stanovništvo da ne kupuju drvne sortimente koji nemaju jasno porijeklo", kazao je Dragićević.

A one sortimente koji se zaplijene, trebalo bi poručuje Vujisić, donirati školama i socijalnim slučajevima koji nijesu u mogućnosti da kupe drva za grijanje.