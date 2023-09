Kroz šta prolaze putnici kod nas je za osudu i reagovanje.

Izvor: MONDO

Po ko zna koji put domaće avio kompanije remete živote ljudi a ni da trepnu. Redakciji su se javili ogorčeni putnici koji su sinoć trebali da putuju iz Beograda za Podgoricu i iz Podgorice za Beograd Er Srbijom. Čitateljka koja je čekala let iz Beograda objasnila je sledeće "Sinoć u 20:15 je trebalo da bude let za Podgoricu"

Nakon što je trebalo već da budemo u vazduhu govori nam se da je let otkazan. U 21:15 smo ponovo prešli pasošku i krenuli ka autobusu koji treba da nas preveze do obezbijedjenog smještaja međutim autobus se ne pojavljuje. Kada zaposlenu koja jedina tu sa nama pitamo kad će autobus kaže: Ne znam, ja ne radim taj dio. Pokušali smo da uđemo na sajt da prijavimo troškove koje smo pretrpjeli zbog ovga, na sajtu stoji objašnjenje da nas je vlasnik banovao sa sajta.

Epilog situacije… Pola sata prije ponoći smo stigli u hotel, da bi nam u dva ujutru lupali na vrata da nam jave da nam let ipak nije u 6:50h kao što je prethodno dogovoreno, već da je pomjeren opet za 10h. Međutim, dijelu putnika koji nije otišao u hotel već na privatni smještaj, nisu javili da je došlo do ponovnog pomjeranja. Ti ljudi su čekali od četiri ujutru na aerodromu. Da ne spominjem da je među njima trudnica kojoj nisu htjeli da pomjere kartu za let koji redovno leti u 6:50 za Podgoricu".

Slična sudbina je zadesila i putnike u Podgorici, koji su trebali da lete tim avionom za Beograd.

"Let Er Srbije koji je po redu vožnje bio najavljen za četvrtak u 21:45h kako smo nezvanično saznali iz razloga nedovoljne popunjenosti otkazan je i odložen za petak ujutru u 08:25h. Nesrećni putnici su se morali snaći za prenoćište i doći sjutra ujutru na aerodrom, gdje ih je sačekala nova neprijatnost! Umjesto u 08:25h Er Srbija organizije let sa dodatnim kašnjenjem od preko 3 sata", ispričao nam je ogorčeni čitalac.

Avion iz Podgorice je poletio poluprazan.

Nadamo se da se ružne scene sa oba aerodroma u budućnosti neće ponavljati i zaslužuju svaku osudu.