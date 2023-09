U Crnoj Gori se desilo nešto o čemu bruji cijeli region.

Izvor: pro

Gore i društvene mreže, a građani u svom stilu dijele brojne šaljive slike na račun nedavno otkrivenog tunela. I novinari s kojima je razgovarala novinarka TVCG ih razumiju, jer, kažu, možda je to način da do nadležnih dopre zbilja.

Brojni mimovi prethodnih dana kruže društvenim mrežama. U centru grada, i u blizini svih vodećih zgrada u državi – neko je iskopao tunel do depoa Višeg suda. Iznajmili su kažu stan, i kombi i bili marljivi. Obraćali su pažnju i na kvalitet radova i redovno odlagali otpad. I građani se pitaju da li je sve ovo san ili java. I nije im ni čudo – poručuju oni koji svakodnevno prate sva dešavanja u Crnoj Gori.

"Građani su shvatili nivo naše državne organizacije, i to je super i tako treba da podrži. Da budu otvoreni za šalu jer stvarno jeste smiješno. Šta ćeš ti smješnije da napišeš od one scene gdje čuči premijer ispred one rupe. To je samo po sebi smiješno, ti tu nemaš mnogo prostora da se šališ. Za sad ja sam tu da kažem hvala tim kopačima tunela zato što su pokazali kakav je sistem i ta mala rupa u zidu je u stvari rupa koja treba građanima da pomogne i svima nama da vidimo malo veće rupe", kazao je novinar i kolumnista Brano Mandić.

Rupe su, kaže Mandić koji je prepoznatljiv po oštrom peru, između ostalog, očigledne i u pojedinim biografijama nadležnih koji ne znaju da se uhvate u koštac s ozbiljnim problemima. Nelogičnosti, primjećuje i Mila Radulović, piše RTCG.

"Mislim da je ovo odličan način da građani pokažu svoj odnos prema vlasti, prema institucijama, zvaničnicima i da im kažu uozbiljite se radite svoj posao", kazala je Mila Radulović iz Društva profesionalnih medija.

Da su slike kojima svjedočimo prethodnih dana za rubriku "vjerovali ili ne", misli i novinar Marko Vešović.

"Vidite i Asošijated pres ovo upoređuje i sa dešavanjima u Meksiku prije neku godinu i zaista jeste nevjerovatno", kazao je Vešović.

Jer je samo zahvaljujući spletu okolnosti i otkriven 30 metara dug tunel koji je vodio do nekoliko tona droge, važnih sudskih predmeta i oružja. I još nije poznato ko je odgovoran, niti je iko ponudio odgovornost na tacni.

"Među organizovanim kriminalom ima ozbiljnih ljudi, ima ljudi sa idejama kao što vidimo, koji imaju i načina i volje da dođu do svojih ciljeva. Dok se ne probudi neka vrsta struke, bila pravna, b u svim sferama, dok se ljudi ne počnu istupati u ime struke i počnu govoriti ne možete ovo da radite", kazao je Mandić.

"Mi imamo sumnju da su možda kompromitovani predmeti u slučaju protiv jedne kriminalne grupe. Šta je ANB radila, policija u svom tom operativnom radu ako nijesu znali da se ovakve stvari dešavaju", dodala je Mila Radulović iz Društva profesionalnih medija.

"Sljedeći je korak u ovom slučaju da se saopšte imena osumnjičenih, a nakon toga i da se identifikuju nalogodavci i finansijeri i organizatori ovog nevjerovatnog događaja", dodao je Vešović.

I za sve to će nam očito trebati mnogo strpljenja. Hapšenje vinovnika ovog događaja bio bi samo jedan korak. Drugi, i za sagovornike TVCG možda i važniji je, utvrditi odgovornost onih koji su u Crnoj Gori dozvolili meksički scenario. Bilo da je politička ili direktna – svejedno, prenosi RTCG.