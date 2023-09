Specijalista nuklearne medicine upozorava da oboljeli od karcinoma čekaju više mjeseci na scintigrafiju, za koju je prvi slobodni termin 26. oktobar Iz KCCG su kazali da se na taj pregled čeka oko 40 dana i da su liste čekanja na ovu proceduru i u razvijenim i zemljama.

Izvor: MONDO/Draga Ivanović

Specijalista nuklearne medicine upozorava na nehuman pristup u Kliničkom centru prema pacijentima koji su oboljeli od karcinoma jer čekaju više mjeseci na pregled.

Pacijenti oboljeli od karcinoma dojke, pluća i prostate na scintigrafiju kostiju ove godine su čekali više mjeseci, zbog neodgovornosti menadžmenta i načelnice Centra za nuklearnu medicinu, što je po prvi put od kad se ta metoda radi u Kliničkom centru Crne Gore (KCCG).

To je za “Vijesti” ocijenio specijalista nuklearne medicine Dejan Dragašević, jedan od tri ljekara koji rade na Odjeljenju za nuklearnu medicinu u okviru Instituta za onkologiju KCCG.

Iz KCCG su “Vijestima” ranije kazali da se na scintigrafiju kostiju čeka oko 40 dana i da su liste čekanja na ovu proceduru i u razvijenim i zemljama okruženja oko dva mjeseca i u redovnim okolnostima.

Dragašević, međutim, tvrdi da to nije istina i da onkološki pacijenti u zemljama regiona na scintigrafiju ne čekaju duže od 30 dana.

On je “Vijestima” pojasnio da je problem s listama čekanja na scintigrafske preglede nastao u februaru, kada je odlukom menadžmenta potpuno ukinuto plaćanje dopunskog rada zaposlenima u toj organizacionoj jedinici. To je, tvrdi, dovelo do gužvi i nezadovoljstva pacijenata, među kojima je najviše onih s malignim oboljenjima, koji ovu metodu mogu da urade jedino u KCCG.

Dragašević je “Vijestima” saopštio da je dopunski rad na tom odjeljenju vraćen 1. avgusta ove godine i da je prvi slobodan termin za scintigrafiju skeleta 26. 10. 2023. godine. Ljekar, koji u KCCG radi već 25 godina, navodi da je bilo i nehumano i medicinski neprihvatljivo da pacijenti s malignim oboljenjima čekaju više mjeseci na scintigrafiju skeleta, jer od te metode u najvećoj mjeri zavisi dalja terapija i dijagnostika, ali i da za to neko mora odgovarati.

Iz KCCG su “Vijestima” krajem jula kazali da je prvi termin za scintigrafiju skeleta bio 11. septembar.

“Napominjemo i da se u većini zemalja okruženja, pa i u nekim razvijenim zemljama na scintigrafiju skeleta čeka u prosjeku dva mjeseca u redovnim uslovima”, tvrde u toj ustanovi.

Iz KCCG su tada kazali da je izvođenje dopunskog rada u zoni zračenja dobrovoljno i moguće u mjeri u kojoj to dozvoljava opredijeljeni budžet za tu ustanovu. Rekli su i da očekuju da će, ponovnim uvođenjem dopunskog rada od 31. jula ove godine, liste čekanja u naredna dva mjeseca biti eliminisane.

Dragašević je u izjavi za “Vijesti” istakao i da KCCG već godinama nije u stanju da realizuje projekat izgradnje terapijskog odjeljenja, iako je 2019. urađena “cost-benefit” analiza, prema kojoj je svega stotinu hiljada eura neophodno uložiti u taj segment. Podsjetio je da sada svi pacijenti s karcinomima štitne žlijezde odlaze na terapiju u Srbiju, a da bi terapijski blok sa vrlo malo novca olakšao kako tim pacijentima, tako i onima sa neuroendokrinim tumorima, a obuhvatao bi i terapiju bola za najteže onkološke pacijente.

Upitani kada bi KCCG mogao da dobije terapijsko odjeljenje, iz te ustanove su kazali da je izgradnja terapijskog bloka u planu i da zavisi od finansijskih mogućnosti i koordinacije sa ostalim nadležnim državnim institucijama.

Tvrde da im je prioritet uvođenje PET skenera, dijagnostike koju jedino Crna Gora nema u cijelom okruženju i Evropi, zbog čega se građani, uglavnom onkološki pacijenti, upućuju u Tursku.

“Prioritet je, svakako, PET CT i to u dvije faze, kako smo i saopštili nakon što je KCCG uspješno okončao kandidaturu za podršku kod Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) za projekat ‘Unapređenje dijagnostike i tretmana pacijenata sa kancerom sa PET/CT sistemom’, za ciklus 2022-2023. godina. Prva faza (2022-2023. godina) je u toku, druga faza, 2024. i 2025. godine je period za instalaciju opreme i početak rada, ali i za eventualnu dodatnu ekspertsku pomoć koju bismo nastojali da obezbijedimo u saradnji sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju”, piše u odgovoru KCCG, prenosi Vijesti.

Dragašević, međutim, zaključuje i da se na uvođenje te procedure previše dugo čeka jer su razvijene zemlje prije pola vijeka dobile PET CT, dok za zemljama regiona kasnimo oko deceniju.

Godišnje se u Tursku na PET skener uputi 350 građana

PET skener najčešći je razlog upućivanja pacijenata na dijagnostiku van države.

Nadležni su ranije saopštili da se godišnje u Tursku na PET skener uputi oko 350 pacijenata, što zdravstveni sistem, odnosno građane, košta oko pola miliona eura.

Za taj novac, nakon svake tri godine, mogao se kupiti novi PET CT aparat.

Mamograf KC pokvaren, pregledi u podgoričkom Domu zdravlja

Mamograf u KC pokvaren je zbog grmljavine i nevremena koje je tokom vikenda zahvatilo Podgoricu, pa će do popravke aparata pregledi biti obavljani u podgoričkom Domu zdravlja.

“KCCG je preduzeo sve mjere i radnje za otklanjanje kvara u što kraćem roku. Do popravke aparata, pacijentkinje će biti pregledane na mamografu u Domu zdravlja Podgorica, pa neće doći do zastoja u pregledima”, naveli su iz KCCG.

Kazali su da će se pacijenti pozivati telefonom radi obavještavanja o tačnom vremenu pregleda.

Precizirali su da je mamograf oštećen zbog nestabilnosti u napajanju električnom energijom.

Iz KCCG su naveli da će javnost biti blagovremeno obaviještena o otklanjanju kvara i stavljanja aparata u punu funkciju.