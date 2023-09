Sadašnje stanje u sudstvu karakterišu potpuna raspuštenost, nesigurnost i totalna anarhija

To će brzo dovesti do toga da će se građani osjetiti potpuno nezaštićenim u ostvarenju pravde a što će opet dovesti do potpune pravne dezorjentisanosti, kazao je za Portal RTCG advokat Dalibor Kavarić. Istakao je da prije tri godine sistem ipak funkcionisao a običan čovjek i građanin je imao nekakvu pravnu zaštitu i nekakvu sigurnost, za razliku od sadašnjeg stanja potpune raspuštenosti, nesigurnosti i totalne anarhije, koja će, smatra, brzo dovesti do toga da će se građani osjetiti "potpuno nezaštićenim u ostvarenju pravde".