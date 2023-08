Iz CEDIS-a i dalje ne nude suvislo objašnjenje za nikada češće i duže prekide u snabdijevanju potrošača u Tivtu.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ovog ljeta, kao nikada ranije, građani i turisti koji borave na području opštine Tivat imaju česte probleme sa kraćim ili dužim prekidima u snabdijevanju električnom energijom. Posebno ugroženi su ugostitelji kojima su frižideri i zamrzivači puni hrane ili pića, kao i pružaoci usluga smještaja koji ne mogu svojim gostima da objasne zašto nema struje, pa je turistima nepodnošljivo vruće u apartmanima i sobama gdje ne rade klima uređaji.

Iz CEDIS-a su do sada u svim medijskim nastupima javno negirali da je problem do njih, odnosno do nepravovremenog ulaganja u razvoj distributivne mreže koji bi adekvatno pratio ubrzani urbanistički i turistički razvoj Tivta. Za nekoliko ovosezonskih dužih prekida u napajanju strujom skoro cijelog ili pojedinih djelova opštine oni su najčešće (opravdano) krivili nesavjesne izvođače građevinskih radova na raznim objektima koji su pritom oštećivali elektrokablove.

Međutim, da nešto ozbiljno nije u redu sa elektrodistributivnim sistemom u Tivtu potvrdio je i požar koji je u nedjelju izbio u trafostanici u naselju Gradiošnica, po svemu sudeći zbog visokih temperatura i velikog opterećenja tog postrojenja. Trafostanica je u požaru pretrpjela veliku štetu, a zbog sanacije ovog kvara potrošači struje u Gradiošnioci bili su bez napajanja skoro 24 sata.

Iz CEDIS-a su juče ponovno lokalnom javnom servisu Radio Tivat kazali da nelegalni potrošači nisu ti koji značajno doprinose opterećenju mreže u Tivtu, kao ni da uzrok dosta čestih prekida u napajanju navodno nije ni sve veći broj potrošača koji se svake godine legalno priključuju na mrežu u najmanjem bokeljskom gradu. Iz državne elektroenergetske kompanije tvrde da nijedna trafostanica u Tivtu nije opterećena preko svojih kapaciteta, prenose Vijesti.

“Na teritoriji opštine trenutno postoji 96 potrošača koji se još uvijek smatraju nelegalnima. U periodu od 1. juna 2022. do danas ukupno su legalizovana 143 potrošača na pomenutom području. Dodajemo da Opština Tivat ima samo jednu trafostanicu koja ima osnovanu žalbu na kvalitet napona i to je 180034A MBTS Marići. Dodatno, analizom maksimalnih snaga trafostanica u Tivtu, utvrđeno je da nijedna trafostanica nije preopterećena preko 100% svojih kapaciteta. Ovo ukazuje na to da nelegalni potrošači ne doprinose značajno opterećenju mreže”, saopštili su iz CEDIS-a, ali nisu ponudili objašnjenje zašto, ako je sa sistemom sve u redu, ovog ljeta tako često dolazi do opštih ili djelimičnih prekida u napajanju potrošača u Tivtu električnom energijom.

U CEDIS-u kažu i da je ove godine tokom jula u Tivtu zabilježena 7,84 odsto povećana potrošnja električne energije u odnosu na isti mjesec lani, dok uvećanje za prvih sedam mjeseci ove u odnosu na isti period 2022. godine, iznosi 5,28 odsto.

Ističu da je sličan trend povećanja potrošnje struje u Tivtu od 5,5 odsto u odnosu na 2021. bilježen i prošle godine, dok nešto veći porast potrošnje električne energije tokom prošlog mjeseca objašnjavaju “ekstremno visokim temperaturama koje su trajale danima, te uzrokovale i povećanje potrošnje zbog korištenja rashladnih uređaja”.

Aktuelno stanje, međutim, sasvim drugačije od menadžera CEDIS-a vidi predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović koji ističe da se ove godine pokazalo da je uz katastrofalno lošu saobraćajnu mrežu, elektroinfrastruktura jedan od glavnih problema turističke privrede Tivta.

“Glavna manjkavost naše turističke privrede je zastarjela i potpuno neadekvatna infrastruktura. Prije svega saobraćajna, ali ovog ljeta Tivat se suočava sa velikim problemom vezanim za elektroenergetsku mrežu koja je dotrajala. Ovom prilikom apelujem na sve državne organe da moramo tu maksimalno da se uozbiljimo. Jednostavno na tu mrežu ne može više da se prikopčava toliki broj korisnika, a mi imamo po njihovim informacijama nekoliko hiljada nelegalnih korisnika koji su priključeni na mrežu. Zbog toga se dešavaju, između ostalog, takvi incidenti na mreži”, kazao je Komnenović gostujući u “Bojama jutra” na TV Vijesti.