Na ljeto smo ove godine čekali možda malo duže nego obično, ali sada je konačno tu, i to u punom sjaju.

Izvor: PROMO

Vrućine su dio šarma crnogorskog ljeta, a onaj dobro poznat osjećaj kada je 40 stepeni u hladu mještani komentarišu čuvenom krilaticom „što se ne može izbjeći, valja se podnijeti“! A najbolje se podnosi kada se nađe malo slobodnog vremena ili nekoliko dana odmora, pa se za more pripremi samo ono osnovno - krema za sunčanje, šešir, omiljena knjiga i naravno originalni peškir i ceger u koji ćete sve to spakovati.

Ovog ljeta je spremanje za plažu još lakše, budući da vam IDEA daruje unikatne peškire i cegere iz limitirane serije sa originalnom porukom: „Vino, njeguška, feta i sve ljepote ljeta“. Predstavljena ljetnja kolekcija je nastala u saradnji sa NVU „Naša djeca“, u štampariji u kojoj rade mladi sa smijetnjama u razvoju. Štampače, posebno prilagođene djeci, donirala im je upravo IDEA, u cilju podrške članovima udruženja u njihovoj boljoj i kvalitetnijoj integraciji u društvo i na tržište rada, kroz obuku i praktičan rad.

„Veliko je zadovoljstvo biti dio ove sjajne priče i sarađivati sa vrijednim i talentovanim timom iz NVU „Naša djeca“. Uvijek nas iznova oduševe njihovom energijom i zato se posebno radujemo što je ova ljetnja aktivacija rezultat udružene kreativnosti. Vjerujem da će to prepoznati i naši potrošači koji će voljeti i rado nositi peškire za plažu i cegere sa originalnom porukom koja na najbolji način oslikava našu zemlju“, istakla je Jelena Doderović, direktorica marketinga u IDEI.

Jedan od setova unikatnih peškira i cegera možete osvojiti i vi, potrebno vam je samo malo kreativnosti. Sve što treba da uradite jeste da do 15. avgusta posjetite neku od IDEA prodavnica, uslikate nešto slatko i to postavite na vaš Instagram story, uz tagovanje profila @ideacrnagora i hešteg #IDEAvantura. Svake nedjelje biće nagrađeno deset najoriginalnijih učesnika, a na vama je da odlučite šta ćete slatko uslikati – da li će to biti vaše dijete u kupovini, osmijeh kada ugledate dragu osobu ili pak omiljeni slatkiš kojem ne možete odoljeti.

Zabavite se, pružite podršku NVU „Naša djeca“ i ovog ljeta na plaži „prošetajte“ najposebnije aksesoare!