U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i toplo, sa najvišom dnevnom temperaturom do 38 stepeni.

Od sredine dana umjeren do pojačan razvoj oblačnosti u kontinentalnim predjelima, usloviće lokalno kišu ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, najviša dnevna od 26 do 38 stepeni.