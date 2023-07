Prema podacima službi spašavanja, prisebnost pilota doprinijela je da se spriječi tragedija i ne dođe do eksplozije i zapaljenja goriva prilikom pada.

Izvor: MONDO

Istražitelji za vazduhoplovne nesreće i ozbiljne nezgode na osnovu prikupljenih dokaza sa terena i izjava aktera nastojaće da utvrde što je tačno bio uzrok jučerašnjeg pada ultra-lakog aviona kod Ulcinja. I pored povreda prilikom prinudnog spuštanja zbog otkazivanja motora neposredno nakon polijetanja sa uzletišta u Štoju, srećom, nijesu životno ugroženi putnici – pilot Suad Memić (48) i putnik Fahrudin Hajdarpašić (49).

Prema podacima službi spašavanja, prisebnost pilota doprinijela je da se spriječi tragedija i ne dođe do eksplozije i zapaljenja goriva prilikom pada.

Kako je Pobjedi potvrdio rukovodilac Nacionalne komisije za istraživanje, nesreća i ozbiljnih nezgoda vazduhoplova, ujedno i glavni istražilac za vazduhoplovne nesreće i ozbiljne nezgode Darko Čonč, njegov kolega je obavio uviđaj, prikupljeni su podaci na osnovu kojih će za nekoliko dana pripremiti izvještaj o padu.

Ugasio se motor

Laki avion tipa „Groppo G70-600“, italijanske proizvodnje, star dvije godine, kojim je upravljao Memić srušio se oko 11.10 sati nedaleko uzletišta u Štoju, a završio je u obližnjoj šumi okrenut naopako, u blizini privatnog imanja.

Pretpostavlja se da pilotu juče nijesu išle naruku visoke temperature, razrijeđen vazduh, kao i jak bočni vjetar iznad uzletišta.

Memić, koji je vlasnik i pilot letilice kojom obavlja i turističke letove, kazao je nakon udesa da je na nekih 600 metara visine, nakon polijetanja, osjetio da nema snage u motoru, koji se zatim ugasio.

-Ponovo sam pokušao da ga upalim. Upalio sam ga, ali nijesam imao potrebnu snagu. Gledao sam koja bi bila najbolja solucija da se prizemljim. Ovo je bila ta solucija koju sam izabrao. Visina je bila takva da me bočni vjetar odvukao prema drveću. Ipak, uspio sam da se spustim i spasem sebe i mog prijatelja – ispričao je Memić, objavio je Media biro.

Prema riječima komandira Službe zaštite i spašavanja Ulcinj Abdulaha Nimanbegovića, intervenisali su odmah po prijavi oko 11.30 sati i zatekli pilota i putnika koji su bili povrijeđni, ali van životne opasnosti.

On je rekao da su veće posljedice nesreće spriječene zahvaljujući akcijama koje je pilot preduzeo.

-Pilot je u tom trenutku uspio da isključi svu instalaciju i akumulator, kako ne bi došlo do veće katastrofe. Svakako smo obezbijedili mjesto jer je došlo do velikog izlivanja goriva, da ne bi došlo do požara. Bili smo tu sve dok nijesmo procijenili da je bezbjedno – kazao je Nimanbegović.

Iako se mislilo se da je pilot uspio da aktivira i poseban padobran za prinudno slijetanje, istražitelji nijesu na terenu potvrdili da je do toga došlo, niti da je u datim uslovima zbog vjetra pribjegao toj opciji prizemljenja.

Kako je Pobjedi potvrdio glavni istražilac Darko Čonč, utvrđeno je da je pilot imao sve naletne dozvole za vanaerodromsko slijetanje, a budući da se radi o ultra-lakoj letilici malih gabarita i težine koja leti u takozvanoj G zoni, za njeno uzlijetanje nijesu neophodne prethodne prijave i dozvole kontrole letjenja.

Iako zbog kategorije letilice komisija nije direktno nadležna za ovakve istrage, aktivno su se uključili, kao i u nekim ranijim padovima paraglajdera, kako bi svojim nalazima doprinijeli da se poboljša bezbjednost ove vrste saobraćaja.

Čonč je potvrdio da je avion poletio iz Štoja sa piste, uputio se prema Bojani, a da je u desnom zaokretu došlo do otkazivanja motora pri jakom bočnom vjetru.

Mimo regate „Mont Adria 2023“

Memić je sa svojim avionom trebalo danas da učestvuje i na sportskom događaju ,,Mont Adria 2023“ u koja će okupiti 25 letilica iz zemlje i inostranstva povodom 110 godina od prvog leta hidroavionom u Crnoj Gori.

Iako je nakon polijetanja regate sa Ćemovskog polja danas bilo planirano da nakon Skadarskog jezera jedna od uzletnih stanica bude i Štoj, učesnici regate ultralakih i hidroaviona samo će nadletjeti to područje.

To je Pobjedi potvrdio organizator sportskog događaja Dragiša Raičević, koji je izrazio žaljenje zbog pada letilice kod Ulcinja.

Prema njegovim riječima, iako je u javnosti bilo oprečnih informacija, pad aviona u Ulcinju dogodio se van okvira programa sportskog događaja, dan ranije i nezavisno od organizacije.

Raičević je kazao da su, u skladu sa pozitivnim propisima kojima je regulisana ova oblast u Crnoj Gori, obezbijedili poštovanje svih pravila.

Zbog velikih vrućina početak i kraj današnje regate predeviđeni su, prema njegovim riječima, za prijepodnevne sate i sve bi trebalo da bude završeno u intervalu od sedam ujutro do 10.

,,Groppo G70“ pokreće motor od 100 „konja“, dolet do 1.000 kilometara

Avion kojim je upravljao Memić ,,Groppo G70-600“ proizvodi italijanska firma Groppoaviacione. Riječ je o ultralakoj letilici koju, prema specifikaciji proizvođača, pokreće Rokasov motor (Rotax 912/914) od 100 konjskih snaga.

Avion ima nosivost od 600 kilograma, mjesto za pilota i jednog putnika kao i prtljažni prostor. Dug je nešto više od šest metara, a raspon krila mu je 8,9 metara.

Stajni trap ima tri točka.

Ova malolitražna letilica ima rezervoar nosivosti 100 litara, može provesti u vazduhu do pet sati, sa dometom do 1.000 kilometara. Za uzlijetanje mu je potrebno 140 metara a slijetanje 160 slijetne staze.

Krstareća brzina aviona je 190 kilometara na sat.