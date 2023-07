Ovo si jasni znaci ponašanja koji dovode do razvoda braka!

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Ko će bolje da zna o razvodima nego advokati. Razlozi zbog kojeg se ljudi razvode mogu da budu razni. Kroz svoju karijeru mogli su da se susretnu sa veoma teškim i ružnim razvodima, te su odlučili da podijele svoja iskustva. Prema njihovom mišljenju, ovo su gadne navike i ponašanja koje dovode do kraha braka i koje bi supružnici trebalo da izbegavaju:

1. Ne proveravajte partnerov telefon

Njujorška advokatica za razvode, Merilin Šinic, savetuje da nikada ne provjeravate telefon svog partnera, kao ni džepove. A ako zateknete sebe da posežete za gore navedenim, to je sam znak da već nešto nije u redu sa vašim brakom.

2. Nemojte da se šalite na račun razvoda

Drugi advokat, Rendi Kesler otkriva da su njrgovi klijenti često doživljavali krah, prijeteći razvodom i misleći da će njihov supružnik na taj način promijeniti ponašanje. Nažalost, upravo ovaj "metod" ima suprotne efekte. Zato, izbjegavajte šale ili prijetnje na račun razvoda!

3. Ne okrivljujte partnera

Za svađe i koflikte u bilo kom odnosu, pa i u braku nije kriva samo jedna osoba. Advokat Nikola Sodoma otrkiva da u zdravom odnosu oba supružnika prihvataju svoje greške i preuzimaju odgovornost za svoje greške i to mnogo više, nego da okrivljuju jedno drugog.

4. Ne skrivajte finansije

"Ako vjerujete jedno drugom, zašto biste onda krili svoje finansije?", smatra advokat Kesler. Bilo da postoji predbračni ugovor ili ne, on veruje u to da supružnici znaju svoju punu porodičnu finansijsku situaciju. Kada ne podijelite sa partnerom tu informaciju, to je je isto kao da ste mu rekli: "Ne vjerujem ti."

5. Ne svađajte se preko telefona

Digitalna komunikacija često može da bude pogrešno tumačena. Advokatica Dana Statmen savjetuje da ozbiljne i životne razgovore obavljate u četiri oka. Na taj način jasno se vide reakcije druge strane, intonacija glasa i govor tijela.

6. Ne izgovarajte "teške riječi"

Teške riječi koje se jednom izgovore, zauvijek ostanu urezane u pamćenje i ne mogu da se "vrate" nazad. Stvara se bijes, nezadovoljstvo, a reči se, kako se kod nas u narodu obično kaže - uzimaju za zlo. Upravo zbog toga je veoma važno da supružnici znaju kako da riješe konflikte na zdrav način. Izbjegavajte psovke, teške riječi. Iskoristite zdrav humor da prevaziđete svađu ili jednostavno argumentovano dođite do rješenja.

7. Ne ograničavajte partnera

I za kraj, ograničavanje nečije slobode, pogotovo partnerove, može samo da dovede do loših posljedica po sam odnos. Zabrana ili ograničavanje izlazaka, putovanja ili druženja nikom ne donosi dobro. Prema riječima, advokata Šinic. Nezavisnost poboljšava brak. Razmislite o tome!