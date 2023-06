Podgorica od novembra ostaje bez avio konekcije sa nekoliko značajnih evropakih metropola.

Ryanair, prema podacima sa sajta kompanije od novembra obustavlja letove ka Barseloni i Zagrebu, dok Wizz Air obustavlja letove ka Rimu i Beču, kako navodi CdM.

Tako će građani Crne Gore biti uskraćeni za letove ka nekim od najznačajnijih centara Evrope do kojih su letjeli kupujući avio karte po povoljnjim cijenama.

Međutim, da to nije tačna informacija postaje jasno kada kliknete da kartu rezervišete za neki od “fiktivnh datuma”, što je nemoguće. Međutim, detaljnom pretragom za datumima, jasno je da od kraja oktobra letova nema iz Podgorice do ova dva grada. Ista situacija bila je za Barselonu i Zagreb, do kojih je Ryanair letio dva puta sedmično.

Sajt Wizz Air-a nije imao tih problema. Tamo je jasno vidljivo da letova ka Beču i Rimu nema od kraja oktobra.

Koliko je linija Podgorica-Barselona bila dugo očekivana i značajna, govorio je 2019. godine, kada je linija uspostavljena, tadašnji Izvršni direktor Aeodroma, Danilo Orlandić. On je tada kazao da je interesovanje za otvaranje linije ka Barseloni bilo veliko, te da je kompanija uložila veliki napor da tu liniju uvede.

Treba istaći da su Rim, Beč i Barselona izuzetne turističke destinacije za putnike iz cijelog svijeta, pa je jasno da će ovo biti udarac za avio povezanost Crne Gore, a osim što će brojni turisti biti uskraćeno da kupe jeftine avio karte da dođu u Crnu Goru, ovo je poseban udarac i za sve crnogorske građane koji su low cost koristili da posjete ove destinacije, čak i po više puta godišnje.