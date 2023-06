Na sjeveru promjenljivo, na jugu do 32 stepena.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Na sjeveru Crne Gore danas promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima. Ujutru će ponegdje još biti povećane oblačnosti, a po kotlinama je moguća i kratkotrajno magla.

Na jugu, sunčano, uz povremeno malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, tokom jutra ponegdje umjeren do pojačan sjeveroistočni.Temperatura u najtoplijem dijelu dana uglavnom od 30 do 32 stepena.