Sunčano i veoma toplo, tokom noći naoblačenje.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Na sjeveru Crne Gore danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo.

Temperatura vazduha će biti od 26 do 33 stepena. Na jugu države pretežno sunčano i veoma toplo. Poslijepodne slab do umjeren razvoj oblačnosti, lokalno moguća kratkotrajno kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren južni i zapadni. emperatura vazduha od 31 do 35 stepeni.