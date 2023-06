Kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Vučković poručila je da neće odustati od prijave na tu funkciju.

Sjednica Sudskog savjeta je odgođena zbog dopisa ASK-a.

Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je javna funkcionerka, sutkinja Vesna Vučković prekršila član 23 stav 2 Zakona o sprečavanju korupcije, jer u izvještaju o prihodima i imovini za 2020. godinu nije unijela tačne i potpune podatke, na način što je prijavila prihod manji za 703 eura, a na ime supruga prihod manji za 403 eura, kako navodi RTCG.

To se navodi u zvaničnoj odluci Agencije koja je objavljena 12. juna na sajtu ove institucije, uz napomenu da je ASK sprovela sve provjere i utvrdila činjenice i okolnosti za donošenje pravilne i zakonite odluke, koji su potvrdili da Vučković nije dala tačne podatke, kako saznaje RTCG.

Vučković je danas novinarima saopštila da svaki organ treba da radi svoj dio posla, da se ispitaju navodi ASK-a, da se izvrši inspekcijski nadzor i da se, kako kaže, uvrdi da li je bilo nepravilnosti ili ne.

“Neka svako radi svoj dio posla. Što se tiče dopisa ASK-a radi se o postupku koji je iz 2021. i koji je obustavljen zbog zastarjelosti krivičnog gonjenja odnosno prekršajnog postupka jer se ASK nije odazivao po pozivu suda u jednom kontradiktornom postupku. Ja poštujem šta su oni donijeli. Ja imam pravo na odluku kojom su utvrdili povredu zbog navodnog neprijavljivanja 703 eura svoje plate, svog dijela i od mog supruga 403 eura, ali neka svaki organ odradi svoj dio posla mislim da je to najčistije, doći ćemo do istine”, kazala je Vučković.