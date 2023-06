Iz Opštine Bar su saopštili da je na sastanku potpisan Ugovor o partnerstvu i predstavljen je projekat nakon čega je organizovan obilazak muzeja “Bajram Curi” koji će biti renoviran u okviru projekta.

Početni sastanak i prva radionica u okviru projekta New Reality of the Heritage Sites, održani su od 29-30. maja u Opštini Tropoja u Albaniji, prenosi CdM.