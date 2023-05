Siguran je da većina izabranih ljekara nije u ovom protestu, jer su, kaže, zadovoljni svojim platama.

Ponašanje izabranih ljekara je malo previše dramatično i primjećuje se odustvo realnosti, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić komentarišući najavu izabranih ljekara o organizaciji protesta u subotu.

Iz Sindikata izabranih doktora najavili su protest za subotu u minut do 12, a jedan od razloga, kako su naveli, je nezadovoljstvo zaradama koje su “od januara novim granskim kolektivnim ugovorom umanjene za 200 do 600 eura” ali i obimom posla, prenosi CdM.

Ministar zdravlja ističe da su plate u zdravstvu Crnoj Gori najveće u regionu.

“Smatram da je ovo ponašanje pomenutih ljekara malo previše dramatično i primjećuje se odustvo realnosti. U ovom momentu su naše plate najveće u regionu možda i šire”, rekao je Šćekić gostujući na TVCG.

Šćekić je ukazao da u ovom momentu 50 plata izabranih ljekara se kreću od 2.500 do 2.800 eura.

“Plate specijalistima i subspecijalistima je od 2.200 i do 4.000 eura. Za april mjesec prosječna plata za izabrane ljekare je 1.615 eura, prosječna za specijaliste 2.065, za subspecijaliste 2.538 eura. Zar su to male plate”, upitao je Šćekić.

Saglasan je da svako treba da se bori za svoja prava, ali “moramo biti realni”. Dodao je da moramo gledati standard naših građana.

Siguran je da većina izabranih ljekara nije u ovom protestu, jer su, kaže, zadovoljni svojim platama.

“Da je smanjena plata je netačna informacija potpuno. U ovom momentu je početna plata za ljekara opšte prakse preko 1.200 eura, za specijalistu 1500, a za subspecijalistu 1.700 eura. To što su neki pisali sebi malo više nego što su radili, to treba da se vidi i to vraćemo u zakonske okvire. Ovo je dezinformacija građana”, poručio je Šćekić, javlja CdM.

Volio bi kaže, da umjesto ove priče se vrati se povećamnje empatije prema pacijentima i građanima”.

Na pitanje šta će preduzeti ukoliko bude protesta, Šćekić kaže da proces rada ne smije da stane. Pacijenti, poručuje, moraju da budu na prvom mjestu.