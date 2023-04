U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a najviša dnevna temperatura iznosiće 23 stepena.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u poslijepodnevnim satima, usljed jačeg razvoja oblačnosti, u kontinentalnim predjelima je ponegdje moguća kratkotrajno slaba kiša ili pljusak i grmljavina.

Vjetar će biti slab do umjeren, promjenljivog smjera.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do 12, najviša dnevna od 15 do 23 stepena.