Na Tiktoku se pojavio urnebesan snimak svađe supružnika nakon što je navodno žena otrovala muža tako što je napravila ručak sa nekom biljkom, misleći da je zelje.

Jedna žena iz Srbije umalo je otrovala svog muža kada mu je umjesto zelja skuvala neku drugu biljku, s kojom ga je pomiješala. Nesrećnom čovjeku je, sudeći po snimku koji je objavljen na TikToku, počeo da otiče jezik, a njihov razgovor iz automobila na putu ka hitnoj pomoći mnoge je nasijao do suza.

On je ubijeđen da je supruga namjerno htjela da ga otruje. I dok je čovjek histerično vikao u kolima, uz pokoju psovku, žena ga je ubjeđivala da je u pitanju slučajnost, te je razgovor gotovo sve vrijeme komičan. Njihov haotičan razgovor u kolima je tekao ovako:

"Ja mislim zelje, ona ni ne zna šta je zelje", rekao je iznervirani i uplašeni muž. "Pa Vesna mi je rekla da je zelje. Ona žena ima 50 godina, zna šta je zelje", odgovorila mu je.

"Jel svaki list gledala", bijesno je upitao suprug. "Čekaj, jel ti stvarno misliš da sam ja tebe htjela namerno da otrujem? Ti nisi normalan, majke mi, pa ja ću da ti skuvam čaj od lijandera, daću ti nešto drugo, neću da ti kuvam zelje da se otruješ. Pritom, jedem i ja. Ne razumem", ubeđivala ga je. Nakon njegovog negodovanja, pokušala je malo i da se našali zbog situacije.

"Pa čekaj, jel ne valja malo da se jede gvožđe", upitala ga je, na šta je on rekao: "Pa uzmi koprive, uzmi zelje, pogledaj svaki list da li je isti, pa pitaj nekoga, valjda zna šta je zelje. Ona ide, bere trave redom, bere gde je ovaj prskao".

"Gde je prskao", rekla je žena "Sve je prskao onde redom", rekao je muž, te se njegova supruga šokirala što je nije upozorio na to da je brala prskane biljke. "Pa što mi nisi rekao? Ti vidiš da ja berem!", odgovorila je ona. "Pa gde vidim, ženo, ne razmišljam, ja mislio ti bereš travu, zezaš se. Onaj prskao, ubio boga ondje", konstatovao je.

"Mene malo boli želudac, ali mi se ne naduva jezik. Jel ti se stvarno naduva jezik", upitala ga je. "Ja ti pričam da me stvarno guši, tu me guši. Ne mogu da dišem normalno", odgovorio je uplašeni čovjek. "Pa ovdje ti se malo nadulo - dodala je "ulje na vatru", pa ju je on opsovao.

"Pa daće ti jednu injekciju, šta sad. To je pet minuta. Čovječe, nisam namjerno skuvala da jedeš da te otrujem. 21 godinu živim s tobom, otrovala bih te mnogo prije", rekla je supruga.

Nakon ove dramatične vožnje na putu do hitne pomoći, na istom TikTok nalogu osvanuo je i nastavak pod nazivom "Trovanje zeljem drugi dio", na kome se, istini za volju, ne čuje jasno prepirka muža i žene, a kako je sve izgledalo pogledajte u snimcima u okviru teksta.