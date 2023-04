Vakcinom protiv HPV za nepunih sedam mjeseci, vakcinisano je 2.400 djevojčica.

Izvor: Vlada Crne Gore/B.Ćupić

,,Od sad će biti uvedena samo jedna doza ove vakcine, što će olakšati čitav proces vakcinacije", najavio je epidemilog u Institutu za javno zdravlje dr Milko Joksimović.

Gostujući u jutarnjem programu “Dobro jutro Crna Goro” na TVCG kazao je da je samo u martu vakcinisano 1000 djevojčica i da je to broj kojim su ljekari zadovoljni, ali da se procenti razlikuju po opštinama i da se na tome još mora raditi.

“Program je počeo 26. septembra prošle godine i od 1. marta smo ga proširili na djevojčice od 9 do 14 godina, svih šest godišta koji su primarna ciljna grupa i gdje ima najviše smisla sprovoditi vakcinaciju i to je glavna novina. Druga je da u skladu sa prerporukama SZO od sada je dovoljna jedna doza vakcine i to je sjajna vijest za djecu. Ovo će olakšati sprovođenje vakcinacije”, naveo je Joksimović.

Do početka marta vakcinisano je 1.200 djevojčica, a samo u martu još 1000 njih. U prvih deset dana aprila vakcinisano je 200 djevojčica, prenosi portal RTCG.

“To je pozitivno i ohrabrujuće, jer se radi o specifičnom programu, vakcinišu se samo djevojčice i to je razlika u odnosu na druge vakcine”, kazao je Joksimović.

Istakao je da nije ispoljena nijedna neželjena reakcija kod onih koje su primile vakcinu. Joksimović kaže da su velike razlike u procentima po opštinama, pa tako je u Beranama je vakcinisano 50 odsto djevojčica a u Bijelom Polju samo 20 odsto njih.

“Ništa ne može da zamjeni naporan rad i strpljivu priču, a tu mislim na kontakt na nivou zdravstveni radnik – roditelj koji je jako važan jer je povjerenje stanovništva kad su u pitanju vakcine generalno, poljuljano”, kazao je Joksimović.

Ponovio je da Crna Gora ima veliki problem sa rakom grlića materice, a da ova vakcina smanjuje rizik do 90 odsto.