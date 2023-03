U većem dijelu Crne Gore danas su povoljni uslovi za vožnju, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Iz AMSCG su upozorili da su na dionicama koje prolaze kroz usjeke mogući sitni odroni i savjetovali vozačima opreznu vožnju prilagođenu uslovima i stanju na putevima.

Saobraćaj je u prekidu za sva vozila na putu Mojkovac – Đurđevića Tara, u mjestu Dobrilovina.

Na magistralnom putu M-5 Rožaje – Špiljani zbog rekonstrukcije obustavljen je saobračaj za sve vrste vozila od osam sati i 30 minuta do 11 sati i 30 minuta i od 13 sati i 30 minuta do 16 sati i 30 minuta.

Saobraćaj na magistralnom putu M-2 Podgorica-Bioče, zbog izgradnje Bulevara Vilija Branta, promijenjen je sa dvosmjernog na jednosmjerni, a moguće su povremene obustave ne duže od 15 minuta.

Na magistralnom putu M-11 Lepetani-Tivat-Krtolska raskrsnica, u mjestu Donja Lastva, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, na mjestu radova.

Od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta režim saobraćaja je promijenjen sa

dvosmjernog na jednosmjerni.

U Budvi, na putu od Prijevora do Lastve Grbaljske, zbog radova na regionalnom vodovodu, saobraćaj je promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni, a putpuno je obustavljen od deset do 14 sati.

Na trajektnoj liniji Kamenari – Lepetane trajekti saobraćaju od šest do 22 sata za sva vozila, a od 22 do šest sati trajekt će prevoziti samo automobile.

Iz AMSCG su kazali da je u toku sanacija uzdignute površine betonske podloge na saobraćajnoj traci u tunelu Sozina, kod osmog proširenja.

Saobraćaj će biti regulisan saobraćajnom signalizacijom, kao i naizmjeničnim propuštanjem saobraćaja koje će biti regulisano semaforskom signalizacijom.

Iz AMSCG su apelovali na vozače da prilagode vožnju, prate privremenu i promjenljivu saobraćajnu signalizaciju.

Za vrijeme sniježnih padavina zabranjen je saobraćaj za kamione sa prikolicom i šlepere na dionicama preko planinskih prevoja u skladu sa postavljenom saobraćajnim signalizacijom.

Iz AMSCG su podsjetili da je, od 15. novembra do 1. aprila, obavezna upotreba zimskih guma sva motorna vozila na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira na to da li na tom putu postoje zimski uslovi.

„Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijesu obuhvaćeni Naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu) na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je četiri milimetra“, naveli su iz AMSCG.

Kako su kazali, na auto-putu je obavezno da svako vozilo ima zimsku opremu.

