Dritan Abazović je u drugoj polovinom januara izjavio da vjeruje da će država postati vlasnik pomorskog preduzeća Port of Adra.

Ukoliko se realizuju najave Vlade da otkupi paket akcija pomorske kompanije Port of Adria koja je u većinskom vlasništvu turske korporacije Global ports, još nije crnogorskim građanima konkretno saopšteno ko će vraćati dug ovog preduzeća koji je prije pola godine iznosio 35 miliona eura. U koncepciji spajanja Luke Bar i kompanije Port of Adria nije razjašnjeno ni ko će vraćati dugoročni kredit od 20 miliona eura za koliko se „Port of Adria“ AD zadužila po godišnjoj kamatnoj stopi 4,25 odsto, piše Primorski portal.

Nudi li crnogorska Vlada “pojas za spasavanje” Turcima sa broda koji tone u sve veća dugovanja koja su realno uvećana i kreditom od 20 miliona eura koji su dobili za investicije. U nizu nejasnoća ostaje za sada nerazjašnjeno u koje projekte je menadžment PoA novac investirao. Za sada se zna da su otplatu kredita , koji je odobren u 2020. godini, Turci odložili za kraj 2023. godine.

“Iznos odobrenog kredita od EBRD je 20 miliona eura za investicije, po kamatnoj stopi od 4,25 odsto godišnje prije datuma konačnog završetka projekta i 3,8 odsto nakon datuma konačnog završetka projekta, na 7 godina, sa dvije godine grejs perioda. Glavnice koje po planu otplate dospijevaju 30. jula 2020., 30. oktobra 2020., 29. januara 2021. i 30. aprila 2021. godine su odložene do 30.oktobra 2023. godine od strane EBRD”, saznaje Primorski portal.

Kolaterali dati za EBRD kredit su: mjenica, – zalog na pokretnoj imovini u iznosu od devet miliona eura. Data je i garancija matične kompanije Deed of Guarantee and indemnity“ koju daje Global Ports PLC. – Akcije društva u vlasništvu kompanije Global Liman Isletmeleri A.S

Podsjetimo, “srce Luke Bar” 2013. godine, većinski paket akcija, 62,1 odsto akcija nekadašnje barske kompanije Kontejnerski terminal i generalni tereti je prodato Global Ports holdingu za osam miliona eura, a otkup pod nerazjašnjenim uslovima bi mogao koštati preko 50 miliona koje će platiti građani Crne Gore. Iako je bilo uslova da se ovaj ugovor raskine, aktuelna vlada se odlučila da pregovara o kupovini većinskog paketa akcija PoA.

Krajem januara u Podgorici, Dritan Abazović i suosnivač, izvršni direktor i predsednik Global Ports Holding Mehmet Kutman imali su sastanak nakon kojeg je premijer izjavio da ima namjeru da objedinjenu Luku Bar vrati u državno vlasništvo i da, uz ozbiljan plan i uspješno poslovanje ostvaruje mnogo veće prihode nego što je to do sad bio slučaj.

“Na dobrom smo putu da zaokružimo ovu transakciju i da ovu važnu imovinu vratimo u državno vlasništvo“, kazao je predsjednik Vlade, dodajući da se prethodna odluka o segmentaciji Luke Bar pokazala kao potpuno promašena politika, te da Vlada ima veliku ambiciju da objedinjenu Luku Bar učini generatorom privrednog razvoja koji će promijeniti cijelu Crnu Goru”, kazao je Abazović nakon sastanka, prenosi Primorski portal.

Abazović je mišljenja da bi se nakon što država kupi Port of Adriu vrijednost Luke Bar značajno uvećala.

Najave o kupovini akcija PoA, krajem prošle godine uslovile su na Montenegroberzi trostruki rast akcija kompanije iz Bara u decembru 2022.

Početkom decembra, kada je iz Vlade zvanično objavljeno da počinju pregovore o kupovini akcija Port of Adria, cijena akcija te kompanije na berzi iznosila je osam centi a dan kasnije 24 centa, odnosno imala je rast od 200 odsto.

Kompanija Port of Adria, odnosno nekadašnji Кontejnerski terminal i generalni tereti, osnovana je odlukom o restrukturiranju putem odvajanja od do tada jedinstvene kompanije Luka Bar, uz osnivanje novog preduzeća. Tu odluku donijela je skupština akcionara Luke Bar 2009. godine.