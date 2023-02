Od prvog marta, blonica Meljine će biti organizacioni dio Opšte bolnice Kotor, dok se ne stvore uslovi da funkcioniše samostalno.

„Nama je interes, kao i svim građanima Herceg Novog, da Meljine bude samostalna bolnica, međutim u ovom trenutku zbog nedostatka kadra nije bilo moguće to organizovati na taj način. Našli smo prelazno rešenje kako bi bolnica nastavila da funkcioniše kao do sada. Pružaće usluge iz ginekologije, hirurgije i internog odjeljenja i kako se budu stvarali uslovi tako će se proširivati njeni kapaciteti“, navela je dr Slađana Ćorić.

Ona je izrazila očekivanje da će građani Herceg Novog shvatiti koliko je napora Vlada Crne Gore uložila da ovaj problem bude riješen, naglašavajući da je u postojećim uslovima ovo najbolje rešenje i da će se nastaviti kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite za djelatnosti koje je u ovom trenutku moguće ostvariti, što je, kako je istakla, u interesu svih građana Herceg Novog.

„Trudićemo se da kompletan medicinski kadar bude primljen, ali je trenutno ograničena mogućnost da se zaposle svi jer su raspisani predsjednički izbori, pa moramo imati komunikaciju sa Agencijom za sprečavanje korupcije i voditi računa da se postepeno sprovode konkursi, kako proces rada bude organizovan. U bolnici Meljine radi 11 ljekara, ne može se primiti 160 ljudi na 11 ljekara. Moramo voditi računa o sistematizaciji, o normativima, a kapaciteti će se proširivati kako se budu stvarali uslovi, istakla je dr Ćorić.

Direktorica bolnice Meljine u stečaju dr Olivera Elez, kazala je da je dogovoren model organizacije bolnice Meljine koji će zadovoljiti potrebe zaposlenih, ali i građana Herceg Novog, te da će se nastaviti dogovori oko konačnog funkcionisanja ustanove u narednom periodu.

''Zaposleni u bolnici Meljine imaju do 01. marta ugovor po osnovu stečaja, a nakon toga zaposleni bi trebalo da pređu u javni zdravstveni sistem. Do tada ćemo obaviti još razgovora. Za početak, doktor Kumburović će doći u srijedu u bolnicu Meljine da na licu mjesta pogledamo organizaciju bolnice, kao i definitivnu sistematizaciju, tako da ćemo imati do 01.marta dovoljno vremena za sve moguće korekcije koje su neophodne'', poručila je Elez.

Ona je naglasila da su tokom stečajnog postupka svi zaposleni, kako medicinski tako i nemedicinski kadar, primali platu i da očekuje da će u ova dva dana Fond za zdravstveno osiguranje uplatiti decembarsku zaradu.

''Februar mjesec će biti sporan takođe zbog finansijskih sredstava, ali evo nadamo se od 01.marta će to biti definitivno riješeno'' zaključila je Elez.