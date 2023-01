Dugo očekivani i željeni snijeg mještanima Lovćena i podlovćenskih sela donio je brojne nevolje.

Izvor: MONDO

“Zbog neodgovornog odnosa firme Štrabag (zadužena za čišćenje i održavanje puta Cetinje-Lovćen-Krstac-Kotor), Elektroprivrede Crne Gore, Cedis-a (koji održavaju elektro mrežu na ovom području) Lovćen, Ivanova korita i podlovćenska sela našla su se u svojevrsnoj blokadi uz to nekoordiniranje sa Prijestonicom Cetinje, pokazalo je ružnu stranu naše surove stvarnosti i realnosti”, kazali su mještani u saopštenju dostavljenom CdM-u.

Tokom prethodnih dana elektro mreža je, dodaju, bila u poptunom kolapsu više dana na ovom prostorima a putevi su bili pa čak i jutros 23. januara ostali neočišćeni.

“U kontaktima sa nadležnim službama Elektroprivrede, Cedis-a i Štrabaga više puta smo obmanuti i prevareni. Juče je zbog takve situacije put Cetinje-Lovćen, planinski prevoj Krstac bio i višečasovonoj blokadi sa vozilima u kojima je bila čak i male djece. Sniježna lavina koja se obrušila na lokalitetu Kuk je dodatno sve pogoršala. Čekamo razrješenje gordijevog čvora ali i aktivnog uključenja Prijestonice Cetinje i svih relevantnih institucija na rješavanju ovih problema”, ističu oni.

Mještani Lovćena i podlovćenskih sela ukazali su da oni koji se bave turističkom djelatnošću i koji su u svojim smještajnim kapacitetima, bungalovima, apartmanima imali goste ili su očekivali goste doživjeli brojne neprijatnosti.

“Planina Lovćen koja važi za jednu od top zimskih destinacija u Crnoj Gori koja se nalazi na svim turističkim mapama je ovaj put potpuno zaboravljena i ostavljena na nemilost i na samu borbu njenih mještana”, navode.

Zašto se ovo dešava, ističu, pitanje je za sve institucije od Prijestonice Cetinja, preko Štrabaga, do Elektroprivrede Crne Gore i Cedis-a, Turističke organizacije do same Vlade Crne Gore.

“Mještani upozoravaju da je ovakav maćehinski odnos ne traje od juče već decenijama. Ne treba zaboraviti da sve obaveze poslenici turizma sa Lovćena, proizvođaći zdrave hrane i domaće radinosti kao i mještani u vidu plaćanja svih poreza, dažbina, taksi i računna i potraživanja izmiruju redovno i da to nisu baš male sume na godišnjem nivou. Ne možemo se pravdati da nas je snijeg iznenadio u januari ovo je XXI vijek. Treba pogledati kako je Štrabag ažuran i odgovoran u drugim državama za iste poslove ali očigledno ne i prema Lovćenu, iako ofa firma dobija pozamašnu svotu novca za održavanje ovog puta”, navode mještani.

Brojni turisti i poslenici turizma željni dugo očekivanog snijega juče su se vratili sa ovih destinacija u nemogućnosti da uživaju u čarima snijega.

“Na ovaj način stvara se mještanima Lovćena i podlovćenskih sela nenadoknadiva šteta i materijalni gubitak u djelatnostima koje su njihov jedini izvor prihoda. Takođe na pojedinim lokalitetima (katun Kruševica) ukazivali smo na stijene koje ,,vise” iznad samog puta koje prijete da se obruše kao i na kamene potporne zidine koje svaki trenutak mogu da se sruše na vozila i potencijalne putnike svi naši apeli naišli su na zid ćutanja, dokle više??? Žalosno je da u eri modernih tehnologija, interneta i savremene civilizacije kada je makar komunikacija dovoljno brza imamo ovakve probleme. Neažurnost i neodgovornost gore pomenutih firmi samo je kap koja je prelila čašu”, navode mještani.

Očekuju hitru i brzu reakciju svih nadležnih institucija od opštine Cetinja preko Štrabaga, Elektrorpivrede i Cedisa, Turističke organizacije Cetinja ali i Crne Gore do same Vlade, i pozivaju njihove čelnike da dođu i da ih posjete da se uvjere u istinitost njihovih navoda ali i u nemar i nerad svih njihovih službi koje se poigravaju svih ovih godina sa njima.