Izvor: MONDO/Danilo Jauković

Saobraćaj na magistralnom putu Plužine - Šćepan Polje zbog snijega obustavljen je za sve kategorije vozila, saopšteno je iz Auto moto saveza Crne Gore (AMCSG).

Iz AMCSG navode da je na putnom pravcu Rožaje - Kula - Peć saobraćaj u prekidu za kamione sa prikolicom i šlepere zbog sniježnih nanosa.

Na magistralnom putu Rožaje - Berane u mjestu Baza zbog odrona obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. Putnički saobraćaj se preusmjerava na lokalni put.

Zbog odrona na regionalnom putu R-13 Kolašin - Mateševo na auto-putu saobraćaju putnička vozila kao i vozila do 3,5 tone.

Magistralni put Podgorica - Kolašin preko Platija zatvoren je za saobraćaj zbog odrona i velike količine vode.

Na magistralnom putu Šavnik - Žabljak zatvoren je saobraćaj za sve kategorije vozila zbog snijega i jake mećave.

Zbog odrona u mjestu Sokolovina na regionalnom putu Mojkovac – Đurđevića Tara saobraćaj se obustavlja za sve kategorije vozila.

AMCSG navodi i da je na magistralnom putu M-5 dionica Rožaje - Špiljani u toku je rekonstrukcija puta. Saobraćaj se obavlja naizmjenično na mjestima izvodjenja radova.

"Zbog radova na rekonstrukciji dijela magistralnog puta M-4 dionica centar Tuzi (od skretanja za Šipčanik do planiranog kružnog toka-Faza 1) došlo je do totalne obustave saobraćaja za sve vrste vozila. Za vrijeme totalne obustave saobraćaja, saobraćaj će se odvijati lokalnim saobraćajnicama .

Na magistralnom putu Podgorica - Bioče od 09.01.2023 godine do 31.01.2023 odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i povremena obustava ne duža od 15 minuta zbog izvodjenja radova na izgradnji bulevara Vilija Branta (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka-skretanje za auto- put) Od 01.01.2023 do 30.04.2023. godine na magistralnom putu M-11 Lepetani-Tivat-Krtolska raskrsnica u mjestu Donja Lastva promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova. Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica - Cetinje - Nikšić do Komanskog mosta.

Na auto putu saobraćaj se obavlja bez izmjena u režimu saobraćaja. Apelujemo na vozače da voze oprezno u skladu sa ograničenjima brzine i uz držanje propisanog rastojanja izmedju vozila. Intenzitet saobraćaja je umjeren na putevima van gradskih sredina", piše u saopštenju AMCSG.

Tokom protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 15 saobraćajnih nezgoda u kojima su tri osobe zadobile teže, a tri osobe lake povrede.

Iz AMCSG poručuju da se saobraća po mokrim i klizavim kolovozima, u nižim predjelima pada kiša, a u višim predjelima na sjeveru i u centralnim predjelima snijeg. Vidljivost je mjestimično smanjena. Skrećemo pažnju i na učestale odrone. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode uslovima i stanju na putu i poštuju pravila saobraćaja.

"U vremenskom periodu od 15.11.2022 godine do 01.04.2023 godine upotreba pneumatika za zimsku upotrebu za sva motorna vozila je obavezna na putevima gdje je to naznačeno signalizacijom, bez obzira da li na tom putu postoje zimski uslovi. Kada na ostalim djelovima i dionicama puta koji nijesu obuhvaćeni Naredbom postoje zimski uslovi (sniježne padavine, snijeg, led ili poledica na kolovozu) na vozilu moraju biti pneumatici za zimsku upotrebu na svim točkovima. Minimalna dubina šare na gazećoj površini pneumatika koji se koriste u ovom periodu je 4 mm. Na auto-putu posjedovanje zimske opreme zakonski je obavezno za sva vozila", zaključuju u saopštenju.