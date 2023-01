Direktor Instituta za bolesti djece i dječiji hirurg Velibor Majić saopštio je da je juče u toku dana primljeno dijete iz Opšte bolnice Meljine kome su petarde eksplodirale u krilu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

''Zadobio je multiple povrede jer je došlo do ekslozije patardi koje su mu bile u krilu. Dijete ima povrede trbušnog zida i ima oštećenje sluha, povredu oka, opekotine na butinama i ruci. On je trenutno stabilno, planirana je operativna intervencija po smirivanju upalnog procesa i zbrinjavanje povrede'' kazao je Majić u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

On je rekao da se trenutno u Institutu previja 15 djece koja su zadobila povrede od upotrebe pirotehničkih sredstava, pored dva drastična slučaja koja su kako kažu najgora u posljednjih nekoliko godina. Jedan se odnosi na slučaj iz bolnice Meljine, a drugi na dječaka koji je zadobio povrede šake zbog korišćenja vatrometa.

On je kazao da je dječak primljen sa teškim oštećenjem šake.

''Tu je praktičlno došlo do amputacije djelova svih prstiju, jedan prst je praktično kompletno uništen. Dežurni ortoped i hirurg su previli dijete, shvatili su da bi postojala određena mogućnost replantacije (vraćanje otkinutog organa, u konkretnom slučaju prstiju) ukoliko se pošalje na mikrohirurgiju u određenom vremenskom periodu. To mnogo lakše ide za mikrohirurgiju ukoliko je u pitanju povreda testerom, ili nožem, a mnogo teže kod povreda eksplozijom jer dođe do oštećenja svih okolnih struktura, pa i krvih sudova koji tromboziraju'' rekao je Majić.

On je kazao da je operacija kod dječaka rađena istu noć, a da je ishod za sada neizvjestan.