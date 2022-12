Tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika u glavnom gradu radiće dežurne zdravstvene i komunalne službe, tako da će građani imati sve potrebne usluge.

Izvor: MONDO/Isidora Matović

U Domu zdravlja Glavnog grada, za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika, radiće objekti "Blok V", "Nova Varoš", "Konik", "Tuzi" i "Zeta".

Izabrani doktor za odrasle radiće u zdravstvenim objektima "Blok V", "Nova Varoš" i "Konik", od 7 do 21 sat.

Izabrani doktor za odrasle u zdravstvenim objektima "Tuzi" i "Zeta" radiće svakog dana od 7 do 14 sati, dok će za djecu raditi u zdravstvenom objektu "Nova Varoš" u kontinuitetu, 24 sata.

Zdravstvene usluge, u Covid centrima Izabranog doktora za odrasle Zdravstveni objekat "Donja Gorica" i Izabranog doktora za djecu Zdravstveni objekat "Tološi" pružaće se u vremenu od 10 do 17 sati.

Apoteka "Montefarm", na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog, radiće 24 sata.

Ekipe gradskog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" biće pripravne 24 sata, kaže Maša Knežević.

"Sve eventualne kvarove ili probleme u vodosnabdijevanju potrošači mogu da prijave na broj telefona dežurne službe 440 388", kazala je Knežević.

Tokom predstojećih praznika, u svim djelovima Crnogorskog elektrodistributivnog sistema obezbijeđeni su neophodni uslovi za stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema. U danima praznika, kako navode, nijesu predviđena planska isključenja električne energije, a u slučaju vanrednih okolnosti biće angažovane dodatne ekipe. Eventualni prekid napajanja i kvar na distributivnoj mreži, za vrijeme praznika, građani između ostalog, Podgorice, Danilovgrada i Cetinja mogu da prijave na dežurne brojeve telefona 020 633 979 i 020 622 773.

Pijace u glavnom gradu u toku praznika radiće svakog dana, kaže PR "Tržnica i pijaca" Biljana Jovović.

"S tim što će u prazničnim danima raditi skraćeno radno vrijeme i to: 1, 2, 3, 4, 7. i 8. januara. Zelene pijaće radiće od 6 do 15, a mješovite od 8 do 15. Kamionska pijaca radi u uobičajenom radnom vremenu u toku zimskog perioda, od četiri do 21, dok će pijaca upotrebljivane robe raditi u petak, subotu i nedjelju od šest do 14 sati. Stočna pijace - ponedjeljkom i četvrtkom od šest do 13 sati", Jovović.

"Parking servis" u toku prazničnih dana radiće po jednom režimu.

"Kao i svake godine za praznike, "Parking servis" radi po jednom režimu. Na opštim parkiralištima neće biti naplate u toku praznika, prvog, drugog, trećeg, šestog, sedmog i osmog januara, samo će raditi parkirališta u Ulici Miljana Vukova i kod zapadne tribine gradskog stadiona, zbog procesa rada", kazao je direktor tog preduzeća Nusret Canović.

Savjetnica izvršnog direktora preduzeća "Čistoća" Senada Mulešković ističe da će ekipe angažovane na poslovima čišćenja javnih površina, kao i sakupljanja komunalnog otpada, odnosno traženja kontejnera u Glavnom gradu radiće 31. decembra do 22 sata, a poslove će 1. januara nastaviti po redovnom radnom vremenu.

"Reciklažna dvorišta neće raditi tokom novogodišnjih praznika, dok će za dane Božića biti dežurna reciklažna dvorišta u Tološima i na Zabjelu. Naplatni punktovi u tržnim centrima "Gintaš" i "Bazar" radiće redovno radno vrijeme 4. i 5. januara", kazala je Mulešković.

Naši sagovornici čestitaju svim građanima predstojeću Novu godinu.