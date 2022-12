Ulaganja u vjerske škole trebalo je bolje kontrolisati, ocijenila je poslanica Građanskog pokreta URA Božena Jelušić, dodajući da bi vjerske zajednice trebalo da pomažu društvo, a ne obrnuto.

Izvor: Printscreen

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport saslušao je danas ministra prosvjete Miomira Vojinovića na temu “Finansiranje vjerskih obrazovnih ustanova iz budžeta Crne Gore”.

Jelušić je kazala da je infrastruktura u školama dotrajala, da su postojali problemi sa grijanjem i da je nastavni kadar negativno selektovan decenijama.

“To nijesu uvijek bili najbolji đaci, pa je inicijalno obrazovanje naših nastavnika takvo da ne garantuje i kvalitet koji se kasnije može potvrditi testiranjem, kao što je PISA testiranje”, rekla je ona.

Prema riječima Jelušić, kada se sve to ima u vidu jasno je da je sistem školstva "rupa bez dna".

Ona je navela da postoji uporište u zakonu da država može da finansira i vjerske škole, i da se ne radi ništa protivzakonito.

“Da li je sistem javnog školstva u tako dobrom položaju da može da trpi izdvajanje 1,7 miliona EUR za dvije vjerske škole”, upitala je Jelušić.

Ona je rekla da je protiv toga da 1,7 miliona ide vjerskim zajednicama “koje bi trebalo da ulažu i u bolnice i u škole, da one pomažu zajednicu, a ne da ova zajednica finansira njih”.

Jelušić je dodala da toliko košta jedan vrtić.

“Obuzima me stid da ispred potreba javnog školstva stavljamo finansiranje bilo kojih vjerskih škola”, navela je Jelušić.

Ona smatra da ulaganja u vjerske škole “nije trebalo da bude ovoliko”.

“Trebalo je da budu bolje kontrolisana, da proces licenciranja, kontrola kvaliteta nastave, nastavnika, bude na višem nivou”, rekla je Jelušić.

Ona je rekla da se u Crnoj Gori pristupilo “sa jednog vjerskog populizma” i dodala da joj je žao što je tako.

“Crnogorski obrazovni sistem vodio je računa da kroz predmet religija obavijesti sve učenike o religijama, nikad nije sporio pravo na ispovijedanje vjere i ne smije ga nikad sporiti”, smatra Jelušić.

Ona je kazala da je slučaj vjerskih škola u Crnoj Gori svojevrsni crnogorski oksimoron.

“Nemamo para ni za osnovno a trošimo za neku nadgradnju koja daleko nadilazi siromaštvo ove zemlje i odliv njenih mozgova”, rekla je Jelušić.

Ministar prosvjete Mijomir Vojinović rekao je da tačno da je infrastruktura u školama poražavajuća i da posljednja analiza pokazuje da u 17 odsto prostornih kapaciteta uči skoro 70 odsto đaka.

On je naveo da se u Crnoj Gori najmanje izdvaja za obrazovni sistem i najavio izgradnju novih škola i vrtića u Podgorici.

Vojinović je rekao da je ove godine, zaključcima Vlade, predviđeno 800 hiljada EUR za Medresu koja ima 352 učenika.

On je podsjetio da su dvije vjerske škole u Podgorici i Nikšiću dobile licencu na osnovu uslova koje su ispunjavale.

Vojinović je rekao da su u međuvremenu dobili informaciju da vjerska škola u Nikšiću ne može da zadovolji jedan od uslova, a to su smještajni kapaciteti.

“Ugovor o finansiranju nije potpisan, niti jedan euro nije otišao u tom pravcu", kazao je Vojinović.

Kako je naveo, Vlada je donijela odluku da sav novac, odnosno 900 hiljada EUR, ide Srednjoj vjerskoj školi Gimnazija “Sveti Sava” u Podgorici.

On je rekao da će ta škola sljedeće godine biti dužna da dostavi tačan broj učenika.

Vojinović je, odgovarajući na pitanje poslanika Demokratskog fronta Dragana Bojovića zašto se određeni ideološki ostrašćeni kadrovi bivšeg režima ponovo nalaze na vrlo značajnim funkcijama u obrazovanju, naveo da postoji uporište u zakonu za tu odluku.

Govoreći o platama u prosvjeti, Vojinović je rekao da od materijalnog položaja prosvjetnog radnika umnogome zavisi obrazovni proces.

“Uspjeli smo da obezbijedimo nešto kad su u pitanju zarade, i da od 1. januara imaju uvećanje za 20 odsto. Ići će u naredne dvije godine i do 45 odsto. To je prvi i početni korak u procesu poboljšanja. Obezbijedili smo i dodatne stimulanse”, rekao je on.

Vojinović je dodao da je u okviru granskog kolektivnog ugovora obezbijeđeno još povoljnosti.