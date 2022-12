“Dodatni saobraćaj nakon izgradnje auto-puta nije povećao ukupan broj saobraćajnih nezgoda, već je došlo do smanjenja trenda ukupnog broja nezgoda sa poginulim i povrijeđenim licima i materijalnom štetom”, navodi se u analizi.

Izgradnjom auto-puta Bar-Boljare obim saobraćaja na putu od Podgorice do Kolašina u odnosu na prošlu godinu porastao je za oko 1,7 hiljada vozila, a to nije dovelo do povećanja broja saobraćajnih nezgoda, pokazala je analiza Ministarstva kapitalnih investicija (MKI).