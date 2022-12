Dragan Krivokapić, policijski službenik CB-a Herceg Novi, svjedočio je danas u u Višem sudu u Podgorici u nastavku suđenja optuženima za šverc oko 60 kilograma kokaina koji je pronađen na školskom vojnom brodu "Jadran" - prenose Vijesti.

Izvor: MONDO

On je pred specijalnim vijećem kojim predsjedava sudija Zoran Radović, ispričao da je bio rukovodilac grupe za borbu protiv droge koji obuhvata Heceg Novi, Tivat i Kotor, koja je pretresala brod "Jadran" 19. aprila 2019. godine, usidren u mjestu Pine. Brod je tog jutra oko 11 časova, kako je planirano, trebao da isplovi na krstarenje u Istanbul.

Naveo je da ga je u jutarnjim satima pozvao kolega Slobodan Vulanović i rekao da se sumnja da je pronađena droga na brodu, odnosno da je pronađen ruksak sa nekom sumnjivom materijom.

Krivokapić je naveo da je odmah otišao na brod sa kolegama Nenadom Dajevićem i Dragoljubom Pekovićem. Detaljno je ispričao da je ispred broda zatekao komadanta Ivanovskog, pet-šest pripadnika vojne policije koji su mu rekli da je uobičajeno da se izvrši kontrola broda prije svakog isplovljavanja

"Rekli su mi da su ruksaci pronađeni u kasetama, u kojima su bili paketi sa drogom, te da utvrđuju kome pripadaju kasete. Bio sam u stalnom kontaktu sa višim državnim tužiocem Zoranom Vučinićem i obavijestio ga o svemu. Komadantu broda sam rekao da ćemo preuzeti nadležnost za pretres kada stigne naredba za pretres od sudije za istragu. Kada je faksom stigla naredba, predao sam se zapovjedniku broda. Tu je bio i bivši zapovjednik broda Supić, koji je tražio da budemo brži i ne zadržavamo brod, koji je trebao da isplovi na krstarenje", ispričao je svjedok Krivokapić, saoštavaju Vijesti.

Potom je detaljno opisao kako je vršio pretres, šta je pronađeno i gdje. Dodao je da mu je tužilac Vučinić u telefonskom razgovoru rekao da će ovaj predmet preći u nadležnost specijalnog tužioca Saše Čađenovića i specijalnog policijskog tima (SPO) da putuje, uskoro će stići u Tivat, te da dolazi i stručna ekipa iz Forenzičkog centra u Danilovgradu.

"Mi smo već završili pretres broda i sačinili zapisnik. Drogu nismo izuzimali već je ostala u potpalublju broda. Ne znam ko je to uradio. Nakon što je specijalni tužilac Čađenović došao, informisao sam ga sa svime što sam preduzeo sa svojim kolegama. Sa sigurnošću mogu da kažem da su došli iz Forenzičkog centra, sa tužiocem Čađenovićem, pa mogu da pretpostavim da su oni vršili uviđaj iza nas, izuzimajući ruksake i kokain. Sigurno su ljudi iz Forenzičkog centra izuzeli drogu", pojasnio je svjedok.

Potom je uslijedila kanonada pitanja odbrane. Advokati Marko Damjanović, Dragan Marković, Marko Radović i Ratko Pantović, pitali su skoro identično – zašto je izvršen pretres broda bez prisustva dva svjedoka.

"Postojala je naredba od komadanta da brod isplovi, kako je nam rekao Supić i on je vršio neku vrstu pritiska da završavamo. Niko od prolaznika nije htio da bude svjedok pretresa, a to nije ni zakonska obaveza. Supić je imao neku funkciju u mornarici, a na brodu nije imao nikakvu. Pokušali smo na Pinama da od prolaznika nađemo svjedoke, ali nismo našli. Pretpostavljam da sam ovu činjenicu, da smo pretres obavili bez svjedoka, rekao specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću, ali sam sigurno to rekao tužiocu Vučiniću, jer je pretres i obavljen po njegovom zahtjevu. Ne mogu se sjetiti zbog proteka vremena, da li sam u zapisnik unio podatak da smo otvarali pakete sa kokainom i vršili test - analizu sa reagensima“, izjavio je Krivokapić, prenose Vijesti.

Advokat Marković je zapitao zašto to nije unijeto u zapisnik i dodao da je trebalo da se konstatuje da su otvorIli pakete i da je izvršeno preeliminarno testiranje na prisustvo droge.

Policijski službenik Krivokapić se nije mogao sjetiti šta je radio kolega Dajević Nenad, da li je vodio zapisnik ili vršio pretres broda. Advokat Pantović je pitao gdje su tražili svjedoke, jer, kako je naveo na Pinama ima uvijek 1.000 prolaznika. Svjedok je pojasnio da nije išao sa svojim kolegama da bi tačno znao gdje su ih tražili.

"Specijalni tužilac Saša Čađenović se ponašao normalno i nije izašao iz nivoa profesionalne komunikacije. Da li je bio ljut ili ne, trebali to njega da pitate", odgovorio je svjedok na pitanje advokata Marka Radovića.

Nakon što mu je sud predočio sporni zapisnik od 19. 04. 2019., Krivokapić je rekao da je očigledno greškom zapisano da je Dajević pretresao brod, te da je on toga dana bio zapisničar.

"Tužioca Vučinića sam telefonom pozvao radi konsultacije. Ja preduzimam ovu radnju pretresanja i ja za nju odgovaram. Obavijestio sam tužioca Vučinića da pretres vršim bez prisustva dva svjedoka, a tu činjenicu nisam naložio zapisničaru da unese u zapisnik, što sam ja taj koji vrši pretres i ja na sebe preuzimam sve posljedice", kazao je Krivokapić.

Advokati odbrane prigovorili su njegovom svjedočenju, smatrajući da je u suprotnosti sa ostalim dokazima, te da je kontradiktoran. Naveli su da je zapsinik o pretresanju pravno nevaljan dokaz.

U optužnici specijalnog tužioca se navodi da su za šverc oko 60 kilograma kokaina okrivljeni Vladimir M. Račić, koji je u bjekstvu, Dejan D. Rovčanin, Duško V. Radenović, Radomir R. Osmajić i Vojin M. Stupar.

,,Prema navodima optužnice, u cilju realizacije kriminalnog plana, okrivljeni Duško Radenović zajedno sa Milošem Kulićem, stariji vodnik u Ratnoj mornarici Crne Gore, koji je rješenjem Višeg suda u Podgorici određen za svjedoka saradnika, su 17. aprila 2019., po prethodnom dogovoru, sa umišljajem podstreknuti na izvršenje krivičnog djela od okrivljenih Račića i Rovčanina", pišu Vijesti.

Okrivljeni Račić i Stupar su kao saizvršioci izvršili krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojne droge u sticaju sa nedozvoljenim držanjem oružja, dok je i Radenović počinio ista krivična djela. Okrivljeni Račić i Rovčanin su izvršili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a, stav 1, a okrivljeni Radenović, Osmajić i Stupar stvaranje kriminalne organizacije iz člana 401 a, stav 2, krivičnog zakonika Crne Gore.