Vlada je utvrdila godišnju kvotu od 21,45 hiljada dozvola za privremeni boravak i rad stranaca u narednoj godini.

Izvor: Vlada Crne Gore

Ministar rada i socijalnog staranja, Admir Adrović, je na sjednici Vlade kazao da se od tog broja izdvaja 5,5 hiljada dozvola za privremni boravak i rad stranaca koje Ministarstvo može dodatno raspodijeliti na pojedine namjene, u skladu sa potrebama tržišta rada, a na zahtjev Zavoda za zapošljavanje (ZZZ).

“Za zapošljavanje stranaca utvrđuje se 13,53 hiljada dozvola, a za sezonsko zapošljavanje 2,4 hiljada, odnosno iz ukupno utvrđenog broja raspoređeno je 15,95 hiljada dozvola”, precizirao je Adrović.

Najviše dozvola je opredijeljeno za sektor građevinarstva, usluge smještaja i ishrane i ostale uslužne djelatnosti.

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković, ukazao je na činjenicu da je utvrđen toliki broj dozvola, a da je 40 ili 50 hiljada crnogorskih građana na Birou za zapošljavanje.

„Ovdje dolazimo do neke nelogičnosti kako je to moguće. Znači, nekome se isplati boraviti u Crnoj Gori i raditi ovdje pola godine ili čitavu godinu, a mi imamo takav problem sa zapošljavanjem. O čemu se radi, da li je nedostatak kvalifikacija“, pitao je Joković.

Adrović je objasnio da su zahtjevi poslodvaca bili i veći, ali da je Ministarstvo, vođeno stanjem na tržištu rada, pokušalo da dođe do nekog optimuma, da ne bi došlo do problema u privrednoj djelatnosti u navedenim sketorima.

„Apelujem na ZZZ i poslodavce da već krenu da se pripremaju za narednu sezonu i da pokušaju da rade određene prekvalifikacije, kako bi što više mogli da iskoristimo odomaću radnu snagu“, dodao je Adrović.

Premijer Dritan Abazović saopštio je da Crna Gora, naročito tokom ljetnje sezone, ima veliki priliv radne snage iz regiona, ali da smatra da ćemo u narednom peirodu svjedočiti tome da ti radnici neće dolaziti iz okruženja, nego iz vrlo dalekih destinacija.

„To ne treba gledati kao nešto negativno. Imate situaciju da ljudi kod nas neće da rade određene psolove, posebno ljudi sa primorja, mogu da se ljute ili ne ljute, ali to je to. Mislim da ćemo za brojne djelatnosti, najviše one koje se tiču ugostiteljstva, imati uvoz radne snage. Do sada smo ih imali uz regiona, a lično očekujem da se poveća broj radnika koji će dolaziti sa geografski jako dalekih destinacija od Crne Gore i mislim da ćemo taj trend teško moći da zaustavimo“, poručio je Abazović.

On smatra i da treba pojednostaviti koncept po kojem ljudi pristupaju tržištu rada, jer bude mnogo zahtjeva prema Ministarstvu unutrašnjih poslova i mnogo ljudi radi na crno, u čemu država samo gubi.