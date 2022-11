Većina učenika kolašinske Osnovne škole "Risto Manojlović" nije danas došla na nastavu, jer u školi od ponedjeljka nema grijanja, prenosi portal RTCG.

Izvor: Rina

Diretorica škole Nataša Peković kaže da problem sa grijanjem u školi datira još od 2011, pa se nada da će biti trajno riješen. Ona je poručila i da podržava roditelje koji ne šalju djecu u školu.

“Ne mogu drugačije nego da se solidarišem sa roditeljima kao direktorica i kao roditelj”, kazala je Peković, a prenosi portal RTCG.

Navela je da je u školi temperatura vazduha osam stepeni, te da nema minimalnih uslova za rad.

“Imali smo najave da će prošle sedmice stići lož ulje, ali se to nije dogodilo. Ono što je bilo do nas mi smo uradili raspisali smo tender, a za sve to treba vrijeme”, navela je direktorica škole.

Predsjednica Savjeta roditelja Milena Vlahović kaže da od ponedjeljka nema grijanja, a kako navodi od kad je napravljena škola imaju problem sa lož uljem.

“Dešavalo se i prethodnih godina da se obustavi grijanje i djeca se apsolutno smrzavaju. Za danas je zakazan bojkot nastave”, navela je Vlahović.

Ona kaže da je određeni broj roditelja kazao da neće slati djecu u školu, piše portal RTCG.

“Savjet nije odlučio o daljim koracima, najveći dio roditelja nije danas poslao djecu u školu”, saopštila je Vlahović.