Trenutni broj zaposlenih u Opštini je 94 (uključujući Službu zaštite i spasavanja sa 13 zaposlenih), dok predviđeni broj izvršilaca prema važećim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iznosi 119, prenose Vijesti.

Izvor: Mondo/Goran Sivački

Nacrtom Odluke o budžetu Opštine Kolašin, planirana sredstva iznose 7,6 milona eura, što je povećanje od preko 2,33 miliona ili 44,46 odsto u odnosu na plan za 2022. godinu.

Prihodi od poreza, naknada i taksi planirani su na 4,96 miliona eura, a od donacija i transfera na skoro 1,6 miliona eura.

Ostale, sitnije prihode, lokalna samouprava ostvariće po osnovu prodaje imovine, a milon eura je preneseno iz prethodnih godina.

Prema procjeni autora nacrta Odluke o budžetu, neredne godine značajno će biti uvećani, u odnosu na ovu godinu, prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica, kao i porez na nepokretnosti. Naknada za opremanje građevinskog zemljišta planirana je na iznos od 1,8 miliona, dok je ovogodišnji prihod po tom osnovu do septembra bio 570.000 eura.

”Porez na nepokretnosti povećan je za 22,2 odsto, u odnosu na plan za 2022. Zbog intenzivne gradnje hotelskih kapaciteta, poslovnih i stambenih prostora u Kolašinu dolazi do značajnog širenja poreske baze, što će prihode po ovom osnovu značajno uvećati u narednim godinama... Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta je povećana 373 odsto u odnosu na plan za ovu godinu. Povećanje je planirano na osnovu obaveza investitora po zaključenim ugovorima u 2022. godini i ranije, a čije rate dospijevaju u 2023. godini. Takođe, i na procjeni novih ugovora u 2023. godini po osnovu naknade za komunalno opremanje”, piše u obrazloženju nacrta Odluke o budžetu.

Podsjećaju i da je veliko interesovanje investitora za gradnju, a to ilustruju primjerom naplate do septembra, ako i očekivanjima da će do kraja godine po tom osnovu Opština prihodovati još oko 400.000 eura. Autori nacrta sugerišu i da bi naredne godine trebalo povećati iznos te naknade, koja je, tvrde, među najnižim u Crnoj Gori. Na taj način bi se “obezbijedilo više novca za rješavanje brojnih komunalnih problema u gradu, a istovremeno bi se smanjio pritisak na prostor”.

Bruto zarade sa porezima i doprinosima za zaposlene u organima i službama lokalne uprave planirani su na iznos od 1,25 milona eura, što predstavlja 16,58 odsto ukupnog budžeta. Taj vrsta rashoda povećana je za 117.000 u odnosu na plan za 2022. godinu. Razlozi za povećanje su, objašnjeno je, “primjena programa Evropa sad kojim su najniže zarade duplirane, kao i popuna upražnjenih mjesta u potrošačkim jedinicama, gdje i dalje nedostaje jedan broj izvršilaca na pozicijama ekspertskog kadra”. U obrazloženju nacrta najavljuju da će “za zapošljavanja biti zatražena saglasnost Vlade”.

Trenutni broj zaposlenih u Opštini je 94 (uključujući Službu zaštite i spasavanja sa 13 zaposlenih), dok predviđeni broj izvršilaca prema važećim aktima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta iznosi 119.

Sredstva kapitalnog budžeta za narednu godinu planirana su na iznose 3,14 milona eura, što je oko 41,42 odsto ukupnog budžeta.

”Radiće se na poboljšanju upravljanja vodosnabdijevanjem, na sanaciji vodovodne mreže, regulaciji vodotoka i rješavanju problema parkiranja i regulacije saobraćaja u užem gradskom jezgru. Za rekonstrukciju Ulice Boška Rašovića biće izdvojeno 800.000, a za sanaciju atmosferske kanalizacije na dijelu zaobilaznice 90.000 eura. Za sportske terene na Lugu biće utrošeno 400.000, dok će balon sala koštati 300.000 eura”.

Sugestije, primjedbe i predloge na nacrt Odluke o budžetu za 2023. godinu građani mogu davati do 23. novembra, a centralna javna rasprava bće održana dan ranije.